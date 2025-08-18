Fútbol
Cristian, con licencia para crecer en el Extremadura
El portero oliventino, de 21 años, considera que firmar por el club azulgrana es un paso adelante en su carrera y está convencido de aportar competitividad
Convencido de dar un salto en su carrera deportiva y con ganas de crecer en el Extemadura. Así se presentó Cristian Rodríguez como portero azulgrana en una puesta de largo que tuvo lugar en la sede de la academia de policía Ramacpol, uno de los patrocinadores del club.
De 21 años, Cristian llega procedente del Diocesano. El nuevo portero azulgrana subrayó que llega con ganas de aportar trabajo y competitividad al equipo, convencido de que «eso ayuda al crecimiento personal y colectivo. Juegue más o menos, estoy seguro de que este paso será muy positivo para mi crecimiento futbolístico y también personal, porque el Extremadura trabaja de forma muy profesional», aseguró.
Preguntado por los objetivos del equipo, Cristian prefiere mantener la prudencia: «De momento, hay que ir partido a partido. Más adelante, con la temporada avanzada, ya se verá hasta dónde podemos llegar».
El arquero también tuvo palabras de agradecimiento para su compañero en la portería, Robador, a quien definió como «una persona espléndida y cercana, con experiencia y buenos hábitos, de la que puedo aprender mucho». Además, confesó que Robador le llamó incluso antes de ser anunciado, en un gesto que Cristian ha valorado muy en positivo desde su llegada.
En cuanto a sus referentes bajo palos, Cristian dice que, «tal vez pueda sorprender, pero uno de mis referentes siempre ha sido David De Gea. También Iker Casillas, por aquello de ser del Real Madrid».
Cristian, que ya ha debutado con buenas actuaciones en pretemporada, espera poder pelear el puesto y está muy feliz de aterrizar en Almendralejo.
Caso Platero
Manuel Mosquera también habló de la situación de Pablo Platero en el Extremadura. Comentó que la situación del jugador es un tema privado entre club y jugador y valoró de forma muy positiva la enorme profesionalidad de Platero en esta situación.
El director deportivo del Extremadura, presente en la puesta de largo de Cristian, admitió que «no es una situación cómoda para nadie, pero tenemos que intentar resolverla de la mejor forma posible para todos», consciente de que se podrá hacer para así acometer la inscripción de Gio Zarfino entre las fichas profesionales.
El Extremadura regresó este lunes a los entrenamientos y jugará dos amistosos más de pretemporada esta semana. El miércoles, ante el Solana; y el sábado, ante el Badajoz en el Nuevo Vivero. n
