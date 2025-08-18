El Extremadura Pebetero afronta la Vuelta a Castilla-La Mancha

El Extremadura Pebetero será uno de los 17 equipos que participen en la primera edición de la Vuelta a Castilla-La Mancha, que constará de cinco etapas y un total de 645 kilómetros. Presentará en línea de salida a Adrián Benito, José María Martín, Paco Fernández, Alberto Gallego, Pablo Antúnez y Pablo Leno. Todos intentarán hacer un buen papel, como está sucediendo durante toda la temporada, y aspirar a victorias parciales e incluso a la general. Será desde este miércoles al domingo.

No habrá grandes puertos, pero sí cantidad: trece, la mayoría de ellos de 3ª categoría. El perfil es en su mayoría llano y probablemente el viento sea el protagonista en más de una etapa.

Las cinco etapas

La primera tendrá salida en Ontur y meta en Alcaraz (ambas poblaciones de Albacete) con 153,6 kilómetros de recorrido, que incluyen los altos puntuables de El Peralejo (1ª categoria) El Barrancazo (2ª). Ambos romperán el pelotón, seleccionarán la primera etapa y probablemente también la general final, aunque esto último queda lejos.

La segunda se traslada a la provincia de Ciudad Real y tendrá salida en Ruidera y meta en Castellar de Santiago (89,9 kilómetros), con solo un puerto al principio. Luego es totalmente llana y la más corta de esta vuelta. Se prevé que los esprinters luchen por el triunfo.

Sigue la carrera en la tercera jornada por tierras de Ciudad Real, Pozuelo de Calatrava-Campo de Criptana, siendo la más larga de la vuelta con 163,8 kilómeros. Esperan dos altos puntuables de 2ª categoría, Los Santos y Las Antenas, aún muy lejos de la meta.

La cuarta etapa sale de Pedro Muñoz (Ciudad Real) y llega a Uclés (Cuenca) después de recorrer 129,6 kilómetros, también de perfil llano que incluye tres puertos de 3ª categoría en los kilómetros 13,9, 34,9 y 110,01. Si no hay viento podría haber una llegada masiva, si bien también tendrá su ocasión algún aventurero.

La decisión final

La batalla terminará con la considerada 'etapa reina' al ser la que más puertos puntuables tiene y además contar con el desgaste de los días anteriores. Discurre entre Mariana (Cuenca) y Molina de Aragón (Guadalajara) con 108 kilómetros. Hay que afrontar el Alto de Cañamares de 2ª categoría en el kilómetro 38,4, el de Cañizares (3ª) en el 47,4, el de la Cueva del Hierro (2ª) en el 68,6, el del Mirador del Alto Tajo (2ª) en el 80 y el de Taravilla (2ª) en el 86. En suma, un continuo sube y baja, sin dar opciones de recuperación para los corredores, que acusarán el desgaste y que posiblemente lleguen a meta muy disgregados en pequeños grupos- Los más fuertes serán los que tengan más opciones de victoria tanto de etapa como de la general. Habrá emoción y todo estará en juego probablemente.