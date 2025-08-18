TENIS
Así te hemos contado la final de Cincinnati entre Sinner y Alcaraz
El choque de la pista central del Lindner Family Tennis Center es el decimocuarto enfrentamiento en el circuito entre el tenista español y el italiano
Redacción
Carlos Alcaraz conquistó este lunes el Masters 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos) por primera vez en su carrera tras el abandono del italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo y defensor del título.
- El incendio sigue 'desbocado' pero la evolución del flanco sur permite desconfinar Casas del Monte y Segura de Toro
- Nuevas evacuaciones por el fuego de Jarilla, 'totalmente descontrolado y en manos de la meteorología
- El Gobierno comunica a la Junta que no puede aportarle más medios para luchar contra el fuego
- El fuego obliga a cortar la carretera de Cabezuela del Valle a Hervás y son tres las vías afectadas en la región
- Nueva alerta roja este domingo en Extremadura por temperaturas de hasta 44 grados
- Tres décadas en diez imágenes: Cáceres tiene más cerca que nunca su puente
- Así avanza el incendio a Hervás: la vista desde el pueblo
- Francisco Majadas, vecino de Hervás: 'Esto es tremendo y lo que nos preocupa es la noche