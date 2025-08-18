Javi Domínguez, Jacobo Martí y Alex Gil, con máxima ilusión en el Mérida

El Mérida continuó con su ronda de presentaciones de tres en tres con el central Javi Domínguez , el lateral/extremo diestro Jacobo Martí y el portero Alex Gil. El dominador común en sus declaraciones fue la gran ilusión con la que afrontan esta nueva etapa. «La afición nos va a dar mucho esta temporada, estoy seguro», pronosticó el sub-23 Martí, que adelantó que se va a «dejar el alma por el escudo». Mientras, Domínguez valoró «el proyecto que se está haciendo, enfocándose en más allá de lo que pase esta temporada». «Será un grupo muy competitivo, con equipos muy fuertes», afirmó. Por su parte, Gil, aún en edad juvenil, aseguró no haberlo pensado ni un segundo cuando recibió la llamada romana. «Es un reto para seguir creciendo. Vengo con mucha hambre y ganas de aprender», destacó.