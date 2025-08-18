Los penaltis vuelven a caer del lado del Gévora

El Municipal de Gévora volvió a presenciar un disputado encuentro de Copa que cayó del lado de los suyos. El equipo que dirige Martín Fernández se impuso en la tanda de penaltis al Pueblonuevo en los cuartos de final de la fase territorial de la Copa Federación tras el 0-0 inicial y avanza hasta semifinales.

El enfrentamiento se mantuvo muy igualado durante la primera mitad. Los dos equipos trataron de imponerse en el centro del campo para comenzar a crear desde esta parcela y las ocasiones escasearon durante los primeros 45 minutos.

La segunda parte inició con gol. El Pueblonuevo se adelantaba en el marcador gracias a un tanto de Ivi Vázquez, que culminaba una gran acción coral de los suyos batiendo a Fran Fernández desde dentro del área.

El tanto recibido no desajustó el plan de Martín Fernández. El Gévora continuó con su idea de hacerse dueño del esférico y tratar de construir acciones ofensivas a través de la posesión. El empate estuvo cerca de llegar poco antes de la hora de partido, momento en el que Momi mandó un disparo a la madera.

La mejoría del Gévora se iba a convertir en el gol del empate. Bachuri, que debutaba en partido oficial con los verdinegros, lograba la igualada en el minuto 67 después de hacerse con el cuero tras una recuperación cerca del área rival.

El marcador no iba a moverse más tras el gol del Gévora, lo que significó que, tras la conclusión de los 90 minutos, el ganador del partido iba a decidirse desde los once metros.

Fran Fernández, héroe una vez más

Una vez más, Fran Fernández, guardameta del Gévora, volvió a ser decisivo en una tanda de penaltis. El portero onubense detuvo dos lanzamientos y anotó el suyo, lo que resultó fundamental para que los verdinegros se impusieran por 3-1 en la tanda y avanzaran de ronda.

Tras el choque, Martín Fernández atendió a los medios y valoró la actuación de los suyos. El técnico del Gévora reconoció que, a pesar de haber tenido más la pelota, su equipo no dispuso de demasiados acercamientos «excepto el gol». Además, Fernández explicó que este tipo de partidos «sirven para adaptarnos a una nueva categoría» y que esperan estar «preparados» para el debut liguero.

También atendió a los medios Fran Fernández tras su gran actuación. «Nos vamos contentos por pasar la eliminatoria. En cuanto al juego, creo que hemos sido superiores en algunos tramos del partido y eso nos servirá para afrontar con confianza el debut», expresó el meta.