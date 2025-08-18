Satisfacción en el Cáceres pese a los resultados en China

La expedición extremeña que se encuentra en China representando al Cáceres Patrimonio de la Humanidad (poco que ver con el Segunda FEB) se lame las heridas a contrarreloj y ya piensa en el siguiente torneo en el país asiático.

Este está previsto para la semana que viene en la ciudad de Shenyang, al noreste del país, cerca de la frontera con Corea del Norte. No se conocen los rivales por el momento, pero parece que repetirá alguno de los oponentes se ha tenido enfrente en el torneo de Ji’an, que han sido Team Arkansas, Beijing Ducks y Melbourne Tigers.

Sobre la adaptación, o más bien sobre la falta de esta, se fundamenta la justificación de los resultados en boca del técnico al mando, Antonio Tienza. «Nos ha costado internamente como grupo de jugadores que prácticamente no han jugado nunca entre ellos y con una sola sesión de entrenamiento, pero también nos ha sido así de manera externa, por la intensidad, la potencia física, el estilo e incluso el arbitraje», afirma el entrenador de Talavera la Real. Por esas razones, añade, «hemos entrado tarde en casi todos los partidos».

El balance en el primer torneo ha sido de 0-3, pasando de una diferencia de 30 puntos en el primer partido ante Arkansas (88-58) a una derrota por ‘solo’ 12 en el último (105-93 frente a Melbourne). Por ello, como es evidente, «el equipo ha ido de menos a más». En los dos encuentros más recientes, ante el Beijing Ducks (derrota por 83-65) y Melbourne, el conjunto extremeño al menos «luchó el partido hasta el final».

El MVP y la sensación está siendo Nico Marina, uno de los dos únicos jugadores del Segunda FEB cacereño. Sin haber cumplido aún los 17 años promedió en esos dos últimos partidos 25 puntos (19 y 31). También han lucido individualmente dos interiores como el castellanomanchego Dani García Casarrubios y el cacereño Alejandro Martínez.

Lesionados

Para la afición cacereña los ojos están puestos sobre los dos jugadores que formarán parte de la plantilla que dirigirá Jacinto Carbajal. Además de la explosión de juego de Marina, el caso de su compañero Juan Santos invita menos al optimismo. El escolta nacido en Cáceres presenta dolores en la espalda, motivo por el que apenas pudo jugar en la segunda jornada y fue baja en la tercera.

En la enfermería también se encuentra Paco del Águila, por problemas en el cuádriceps. Ambos con evaluación pendiente. Junto a ellos, Pablo Ballespín, con hombro dislocado, no ha podido tener todavía minutos.

Para Tienza, ahora toca «centrarse en la siguiente cita, mantener el tono físico, recuperar a alguno de los tocados y seguir creciendo como grupo».