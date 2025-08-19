Las calzonas verdes de la polémica en el Cacereño

Cuando con alguien de fuera de Cáceres o de Extremadura te refieres a pantalones de deporte con la palabra "calzonas" te miran raro. Parece ser que solo se los llama así en la ciudad y alrededores. Un maravilloso e inofensivo localismo que ahora cobra actualidad porque a algunos aficionados del Cacereño –difícil percibir si es un sentimiento mayoritario o no- no les ha gustado que las calzonas de su equipo pasen del blanco tradicional al verde en la temporada 2025-26.

En un club en el que todo se dibuja idílico hoy en día –lo deportivo y lo social- es probablemente una polémica menor, pero no por ello carente de importancia. Hay que escarbar mucho para encontrar precedentes en la historia del CPC en el que la parte de abajo del uniforme fuese del mismo color de la camiseta y no blanco.

Han surgido unas imágenes de la temporada 87-88 y la 2008-09, pero el caso más significativo es el de la 2000-01. Mientras militaba en Tercera División y con Félix Campo en la presidencia, la campaña se empezó con unas camisetas a listas verdes y blancas, similares a las del Betis, y unos pantalones también verdes. Todo generó un profundo rechazo y se volvió a lo anterior.

Jugadores del Cacereño en la temporada 2000-01. / J. Caldera

Fiebre en la calle

Sucede esto precisamente cuando las ventas de la ropa oficial del club se han disparado en los últimos años y sea más habitual ver a ciudadanos por la calle vistiéndola. Esto ha ido de la mano de la mejora de los resultados del equipo que culminó con el reciente ascenso. Atraer a una marca del prestigio de Adidas fue otro punto a favor. El Cacereño organizó hace unos días una multitudinaria presentación en la calle de las camisetas de esta campaña que fue seguida por no menos de 600 personas pese al fuerte calor a las 21.00 horas.

Ahora se está generando algo de ruido, sin duda. Los seguidores más puristas apelan precisamente a la historia, y consideran poco menos que una traición que ahora, en un momento tan importante como el debut en Primera Federación, se vaya a retocar. La explicación que se da extraoficialmente es que la parte de abajo verde conjunta mejor con las camisetas del segundo y el tercer uniforme.