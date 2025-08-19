El CAR Cáceres se reactiva

Después del parón veraniego el rugby vuelve a El Cuartillo con las distintas secciones del CAR Cáceres emprendiendo una temporada más. Las primeras en pisar el césped fueron las integrantes del equipo femenino comenzando este lunes. Tendrán dos sesiones semanales, lunes y miércoles. El próximo lunes lo hará el senior masculino con entrenamientos de lunes a viernes y descanso el miércoles.

La cantera comenzará el 9 de septiembre también en El Cuartillo hasta recibir la asignación de horarios en el campo de césped artificial Sergio Trejo por parte del Ayuntamiento de Cáceres.

Mirando a Castilla y León.

Junto a los conjuntos sub-16 y sub-18 que llevan varios años compitiendo en la liga que organiza la Federación de Rugby de Castilla y León, y el equipo femenino, que ya participó en la Segunda división en la temporada pasada, este año se suma como invitado el equipo senior masculino. De esta forma buscará un mayor número de partidos, sin descartar su participación en la liga extremeña. Además, el CAR llevará a los sub-14 a las concentraciones castellanoleonesas.

"Una temporada exigente en cuanto a desplazamientos pero con el objetivo de aumentar la experiencia de nuestros jugadores. La liga extremeña y su desarrollo sigue siendo prioritario para el CAR", destaca el club, que agradece "a la federación y clubes de Castilla y León que nos acepten en sus competiciones". En los próximos días se conocerán los calendarios.