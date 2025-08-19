El Coria recibe al Salamanca en otro test de gran exigencia

El Coria vuelve al césped este miércoles para jugar otro exigente test de pretemporada ante el Salamanca UDS, equipo también de Segunda Federación, en un amistoso que se disputará en el municipal de La Isla de Coria, por lo que será la segunda vez que los celestes vuelvan a jugar ante sus aficionados en esta pretemporada.

La pretemporada cauriense empieza a elevar el nivel. El equipo ya dio muy buenas sensaciones en el último partido en feudo del Valladolid B, con el que empató a un gol. «Los rivales que ya vamos teniendo van a ser parecidos a los que nos encontremos en liga y nos van a venir a poner a prueba. Tenemos que seguir trabajando muchos conceptos porque tenemos 15 jugadores que son nuevos en esta plantilla», puntualiza Rai, el técnico del Coria.

EL partido de este miércoles ante el Salamanca se jugará a partir de las 20.00 horas. Rai Rosa ya tiene previsto empezar a meter cargas de minutos más largas a jugadores que puedan ser importantes pensando en el debut liguero el 7 de septiembre.

De momento, de la sensación de la pretemporada celeste es Adri Pérez, extremo que llegó del Cacereño. El jugador palentino ha marcado los tres goles del Coria este Verano, dos de ellos ante el Córdoba B y otro ante el Valladolid B. Su capacidad de desborde y de aparecer en segunda línea lo convierten en un jugador que puede ser diferencial en los esquemas de Rai.

El partido ante el Salamanca será gratis para los abonados del Coria. El Salamanca es un rival más curtido y experimentado, en jugadores de edad, que lo puedan ser los de Córdoba B o Valladolid B, por lo que es una piedra de toque diferente a la que se ha encontrado el Coria hasta la fecha.

El Coria también tendrá otro partido este fin de semana en campo del Santa Amalia, un rival que ya ha avisado al Mérida y al Cacereño en este verano. Según el calendario cauriense, su último encuentro será el Coria Ávila del 27 de agosto, justo a diez días para que empiece el campeonato en Segunda Federación.