El Extremadura vuelve a probarse ante el Solana

El Extremadura vivirá este miércoles una intensa jornada con su séptimo test de pretemporada por la tarde noche en Solana de los Barros y con la presentación de su gran estrella, Gio Zarfino, que dará sus primeras palabras como azulgrana tras su regreso este miércoles, a las 12.30 horas, en el estadio Francisco de la Hera.

El partido en Solana de los Barros, ante el equipo local de Primera Extremeña, se jugará a las 20.30 horas en el estadio Arnés Luna. Se trata de un encuentro ya tradicional en el calendario veraniego del Extremadura dadas las buenas relaciones entre ambos clubes, que incluso la pasada campaña tuvieron un acuerdo de vinculación, aunque el mismo no ha sido renovado este año.

Cisqui aprovechará el encuentro para seguir dando minutos a todos los futbolistas y quizá éste sea un amistoso más rotatorio que el que vendrá después, el sábado 23, a las 20.30 horas, ante el Badajoz en el Nuevo Vivero.

Este miércoles está previsto que vuelva ya al césped el marroquí Usama, que se ha perdido por lesión los últimos partidos de pretemporada. El joven extremoemo está con muchas ganas de demostrar que puede despegar en el Extremadura. Para este partido todavía no debutará Zarfino, que sigue un plan específico de recuperación.

Presentación

La presentación de Zarfino es uno de los momentos más esperados del verano en el Extremadura. Su vuelta ha desatado pasiones entre los aficionados que, nada más conocerse el fichaje del uruguayo, pedían que llevara el ‘8’ en su camiseta, como en su etapa anterior.

Eso será posible gracias al gesto de Álvaro Barrero, jugador aragonés que llegó hace unas semanas procedente del Logroñés y que había elegido el 8 durante la designación de dorsales. Barrero, conociendo la magnitud del fichaje de Zarfino y lo que el uruguayo representa para el público y el Extremadura, decidió cederle gentilmente el dorsal en un gesto que ha sido muy aplaudido por el socio azulgrana, por lo que Zarfino saldrá hoy en su presentación con el esperado 8.

El fichaje ha sido tan ilusionante que, durante los últimos días, la venta de abonados ha crecido y se espera anunciar en breve los 3.000 socios. n