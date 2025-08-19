Baloncesto. Liga Femenina 2
El Miralvalle, a enganchar a Plasencia con el premio de sus abonos
Con el lema «Pasión Miralvalle», el club extremeño anuncia los precios con el objetivo de llegar a los 300 abonados
Redacción
El Club Baloncesto Miralvalle lanza su nueva campaña de abonados bajo el lema «Pasión Miralvalle», lo que califica como «un grito de identidad que apela al compromiso, la emoción y la fuerza de toda la familia del baloncesto en Plasencia y alrededores».
El objetivo es claro: alcanzar los 300 abonados y «llenar las gradas con la energía que siempre ha caracterizado a la afición miralvallina».
La campaña de abonados incluye precios «accesibles para todos los públicos», con descuentos especiales para quienes ya forman parte de la gran familia del club:
El abono general cuesta 50 euros para quienes se incorporen esta temporada, 10 más que quienes lo renueven. Mientras, la modalidad familiar, solo para jugadores y jugadoras del club y su núcleo, también se vende al precio de 40 euros. Para los jóvenes (de 16 a 22 años) la cantidad se reduce a 20, lo mismo que para los mayores de 65. «Con esta estructura de precios, el club apuesta por facilitar el acceso a los partidos a jóvenes, familias y personas mayores, sectores clave en el crecimiento y la consolidación de nuestro proyecto deportivo», destaca el Miralvalle.
Para tener una perspectiva, también se anunció que las entradas costarán 5 euros para adultos y 2 para jóvenes y jubilados. Los abonos permitirán el acceso a todos los encuentros de la temporada regular que el primer equipo dispute como local en la Liga Femenina 2, así como ventajas exclusivas y sorpresas a lo largo del año.
«Queremos que Miralvalle sea más que un equipo. Que sea una pasión compartida. Cada abonado es una parte esencial de nuestro crecimiento y nuestro sueño. Juntos, con pasión, llegaremos más lejos», sostiene la directiva. La campaña de abonos ya está activa y se puede gestionar en las oficinas del club o a través de los canales habituales.
