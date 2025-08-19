Nico Marina: Buena experiencia y mucho arroz

Una vez más todas las miradas están puestas en él. «Me siento cómodo jugando y con toda la libertad del mundo», explica Nico Marina, a un par de meses todavía de cumplir los 17 años. Está siendo el líder indiscutible del equipo que el Cáceres Patrimonio de la Humanidad ha enviado a China. Anotó 19 puntos ante los Beijing Ducks y 31 contra los Melbourne Tigers en dos partidos que acabaron con derrota, al igual que el primero frente al TBT Team Arkansas.

El técnico al mando, Antonio Tienza, remarcaba este lunes que el problema del primer torneo, disputado en Ji’an, fue la falta de adaptación. El testigo lo recoge el propio jugador cacereño. «Somos gente que muchos no nos conocemos entre nosotros y que solo hemos entrenado un día juntos», remarca. Aun así, esto no está siendo un impedimento para él: solo hay que ver sus números.

La adaptación fuera del baloncesto tampoco le está siendo sencilla, pues China es, a priori, un mal destino para alguien a quien no le gusta la gastronomía china. «Personalmente, la comida de aquí no me gusta nada, y la semana que llevamos aquí he comido arroz todos los días», lamentaba. Quizás ese sea el truco para jugar tan bien.

Pensando en el Cáceres

Pese al tema, el chico también asegura que la experiencia «está siendo muy chula, conociendo gente, jugando contra equipos de otros países, conociendo culturas…». Y no solo le está aportando como persona, sino también como jugador. «Estoy aprendiendo bastante de este viaje», señala, con un ojo puesto en el Cáceres de Segunda FEB, del que formará parte de pleno derecho. «Ya estoy preparando la temporada que viene para llegar lo mejor posible», remarca.

Hay que recordar que llegó el verano pasado al club verdinegro procedente del Lithium Iberia Sagrado. Alternó durante la campaña el vinculado, el San Antonio Cáceres, en Tercera FEB, y el primer equipo, con el que entrenó a menudo y hasta se permitió el lujazo de anotar 14 puntos en 20 minutos ante el Algeciras en la penúltima jornada de la liga regular.

Ahora ha sido reclamado para ejercer como teórico segundo base en el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, por detrás de Albert Lafuente, pasando a estar a las órdenes de Jacinto Carbajal. «Espero disfrutar más todavía la semana que me queda por delante, pero sobre todo prepararme para lo que viene, pensando ya en el Cáceres», concluye.

Pretemporada

Mientras esta plantilla formada por canteranos extremeños y jugadores de otros lugares de España se curte en China, el Cáceres de Segunda FEB espera a que llegue septiembre para dar comienzo a los reconocimientos médicos y a los primeros entrenamientos. El 7 de septiembre llegará el primer amistoso ante el Benfica, con el V Centenario como escenario por la reforma de la climatización del Multiusos que se está acometiendo actualmente.

Por su parte, el calendario ya está publicado, siendo el estreno de liga el 4 de octubre a domicilio en Navarra, pero el primer partido oficial en casa (supuestamente ya en el Multiusos) llegará el 13 de septiembre gracias a la Copa España con el Spanish Basketball Academy como rival. Ahí las miradas estarán, una vez más, puestas en Nico Marina, que a esas alturas espera haberse puesto ya al día con una alimentación con mayor acento extremeño.

