Las canteranas Blanca Rosco, Sheila Gómez y Elena Alonso seguirán en el Al-Qázeres

El Alter Enersun Al-Qázeres ha anunciado la continuidad de tres jugadoras 'de la casa'. Blanca Rosco (Cáceres, 2006), Sheila Gómez (Cáceres, 2005) y Elena Alonso (Cáceres, 2007) formarán parte del primer equipo de Liga Femenina Challenge durante la campaña 2025-26. De todas formas, seguirán formando parte del Primera Nacional, donde son «piezas clave» del equipo que llegó la temporada pasada a la fase de ascenso.

Las tres cacereñas ya vivieron la misma situación la temporada pasada, doblando con ambos equipos y «participando tanto en entrenamientos como en encuentros de liga». Quien cuenta con más partidos en Challenge es Rosco, con 16 partidos en su haber en 5 años en el club. Sin embargo, la jugadora con más años en la entidad es Gómez, con 8 años presente y donde ha jugado 13 partidos con el primer equipo. Por su parte, Alonso, la más joven de las tres, cuenta con apenas 3 partidos en 7 años.

Desde el club, vía comunicado, aseguran celebrar «que sigan dando pasos adelante en su desarrollo deportivo y les desea muchos éxitos en esta nueva etapa, orgulloso de poder acompañarlas en su crecimiento».

¿Plantilla cerrada?

Hasta el momento eran nueve las jugadoras confirmadas, pero con las tres canteranas asciende la cifra a doce. Por tanto, la plantilla podría estar cerrada, aunque el silencio del club deja entrever que puede faltar alguna incorporación más.