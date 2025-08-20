El Coria suma al fin su primer triunfo de la pretemporada

Ha tardado cinco partidos el Coria en conseguir la primera victoria de la pretemporada. No es que los resultados importen demasiado a estas alturas, pero sí que supondrá un importante empujón haber superado este miércoles a otro equipo de Segunda Federación, el Salamanca UDS. Fue en el estadio de La Isla por el resultado de 1-0.

Rai alineó de inicio a Loscos, Currás, Gonzalo Llerena, Álvaro, Jacobo, Bautista, Sergio Gómez, Adri, Dawda, Iván Ramos y Jaraíz.

La primera ocasión fue para los celestes, cuando al cuarto de hora de partido Iván Ramos pisó el área con el balón controlado para cedérselo a Currás, que no llegó por muy poco a rematar. Poco después, el portero visitante Leo realizó una gran parada.

Con acercamientos por ambos bandos, el choque se mantuvo bastante parejo hasta llegarse al descanso con el 0-0 inicial. Llegaron entonces los primeros cambios, entrando Hugo por Jaraíz.

El gol

En el minuto 61 Iván Ramos pudo adelantar al Coria, pero su disparo se marchó por encima del larguero. Fue el preludio del 1-0, que consiguió el propio Iván en el 71 en una acción individual.

Para mantener el tono físico, el técnico local introdujo a seis futbolistas de una tacada: Tapia, Mba, Juanjo Chavalés, José Antonio, Iñaki León y Benji Núñez.

Los charros también hicieron sus cambios, pero eso no fue suficiente como para lograr el empate que buscaban.

Con un peso menos encima, el Coria podrá acudir el próximo domingo a su amistoso ante el Santa Amalia, pero deberá tener cuidado porque este verano ya ha perdido ante dos rivales de Tercera, el Moralo y el Don Benito (2-0 ambos).

