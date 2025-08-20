Fin del descanso del Cacereño, que no estará solo en Pontevedra

El Cacereño reanudó los entrenamientos en El Cuartillo tras dos días de vacaciones tras su intenso fin de semana y tiene en el horizonte su último amistoso, que será el próximo sábado ante el Betis Deportivo en Sevilla. En su estreno en Primera Federación se ha confirmado que al menos estará acompañado por una peña, ‘Los de arriba del tó-Luis Fernández’, que saldrá a las 7.00 horas de ese mismo 30 de agosto hacia Pontevedra, donde juega a partir de las 17.00 horas. Mientras, el club anunció la renovación de su acuerdo publicitario con Electrocash.