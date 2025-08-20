Fútbol. Primera Federación
Fin del descanso del Cacereño, que no estará solo en Pontevedra
La peña ‘Los de arriba del tó-Luis Fernández’ organiza un viaje a Pontevedra
El Cacereño reanudó los entrenamientos en El Cuartillo tras dos días de vacaciones tras su intenso fin de semana y tiene en el horizonte su último amistoso, que será el próximo sábado ante el Betis Deportivo en Sevilla. En su estreno en Primera Federación se ha confirmado que al menos estará acompañado por una peña, ‘Los de arriba del tó-Luis Fernández’, que saldrá a las 7.00 horas de ese mismo 30 de agosto hacia Pontevedra, donde juega a partir de las 17.00 horas. Mientras, el club anunció la renovación de su acuerdo publicitario con Electrocash.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Incendio de Jarilla, en directo | El fuego se acerca a la garganta de los Papúos en su octavo día
- La policía local de Cáceres intercepta a una menor tras iniciar un fuego junto al Edificio Embarcadero
- Accidente mortal en el Casar, hablan los familiares: 'Llevaba casco, reflectante y luces
- Carta al ciclista atropellado en Casar de Caceres: un encuentro fugaz, una lección eterna
- La huella del devastador incendio de Jarilla: 'En dos días se ha quemado el trabajo de toda nuestra vida
- Llegan a Cáceres los panes especiales de ‘Levaduramadre’
- Bautista sobre el pirómano de Aliseda: 'Se sabe quién es: un delincuente, un ser, un desalmado que tiene que acabar entre rejas
- ¿Cómo será la nueva Avenida Virgen de la Montaña? Cáceres quiere escuchar tu opinión