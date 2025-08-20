Fútbol. Primera Federación

Fin del descanso del Cacereño, que no estará solo en Pontevedra

La peña ‘Los de arriba del tó-Luis Fernández’ organiza un viaje a Pontevedra

Los futbolistas del Cacereño se ejercitan en El Cuartillo.

Los futbolistas del Cacereño se ejercitan en El Cuartillo. / CP CACEREÑO

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

El Cacereño reanudó los entrenamientos en El Cuartillo tras dos días de vacaciones tras su intenso fin de semana y tiene en el horizonte su último amistoso, que será el próximo sábado ante el Betis Deportivo en Sevilla. En su estreno en Primera Federación se ha confirmado que al menos estará acompañado por una peña, ‘Los de arriba del tó-Luis Fernández’, que saldrá a las 7.00 horas de ese mismo 30 de agosto hacia Pontevedra, donde juega a partir de las 17.00 horas. Mientras, el club anunció la renovación de su acuerdo publicitario con Electrocash.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Incendio de Jarilla, en directo | El fuego se acerca a la garganta de los Papúos en su octavo día
  2. La policía local de Cáceres intercepta a una menor tras iniciar un fuego junto al Edificio Embarcadero
  3. Accidente mortal en el Casar, hablan los familiares: 'Llevaba casco, reflectante y luces
  4. Carta al ciclista atropellado en Casar de Caceres: un encuentro fugaz, una lección eterna
  5. La huella del devastador incendio de Jarilla: 'En dos días se ha quemado el trabajo de toda nuestra vida
  6. Llegan a Cáceres los panes especiales de ‘Levaduramadre’
  7. Bautista sobre el pirómano de Aliseda: 'Se sabe quién es: un delincuente, un ser, un desalmado que tiene que acabar entre rejas
  8. ¿Cómo será la nueva Avenida Virgen de la Montaña? Cáceres quiere escuchar tu opinión

El Sporting La Garrovilla renuncia a jugar en Segunda

El Sporting La Garrovilla renuncia a jugar en Segunda

Fin del descanso del Cacereño, que no estará solo en Pontevedra

Fin del descanso del Cacereño, que no estará solo en Pontevedra

El gobierno replica al alcalde de Jaraíz: "La responsabilidad de los fuegos artificiales es de los ayuntamientos"

El gobierno replica al alcalde de Jaraíz: "La responsabilidad de los fuegos artificiales es de los ayuntamientos"

Estupor en la calle Argentina de Cáceres por la detención del barbero del barrio

Estupor en la calle Argentina de Cáceres por la detención del barbero del barrio

Posibles restricciones a la navegación en el embalse Gabriel y Galán por el incendio de Jarilla

Posibles restricciones a la navegación en el embalse Gabriel y Galán por el incendio de Jarilla

Vídeo | Así ha sido el incendio de Escurial (Cáceres) que ha obligado a cortar la A-5

Vídeo | Así ha sido el incendio de Escurial (Cáceres) que ha obligado a cortar la A-5

Almudena Ariza y Juan Ramón Lucas claman contra la "doctora en periodismo" que acosó a la ministra Montero: "Es infame"

Almudena Ariza y Juan Ramón Lucas claman contra la "doctora en periodismo" que acosó a la ministra Montero: "Es infame"

Las imágenes del incendio de Escurial (Cáceres), que ha obligado a cortar la A-5

Las imágenes del incendio de Escurial (Cáceres), que ha obligado a cortar la A-5
Tracking Pixel Contents