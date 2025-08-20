La Fundación Jóvenes y Deporte impulsa la formación en prescripción de ejercicio físico destinada a personal sanitario para promover la salud

Se trata de una iniciativa de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, a través de la Fundación Jóvenes y Deporte, en colaboración con la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y la Dirección General de Deportes, en el marco del Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Deporte y con el respaldo del Ministerio de Cultura y Deportes, dependiendo actualmente el Consejo Superior de Deportes del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Financiada por la Unión Europea – NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La Junta de Extremadura pondrá en marcha, del 1 al 20 de septiembre de 2025, el Curso de Prescripción de Ejercicio Físico para personal sanitario, una formación gratuita de 30 horas en modalidad mixta: 22 horas online y dos sesiones presenciales en Cáceres y Mérida los días 12 y 13 de septiembre. Está dirigida a personal médico y de enfermería de atención primaria del Servicio Extremeño de Salud y abordará la prescripción de ejercicio físico, el uso de recursos digitales y la coordinación con las Unidades de Actividad Física. El programa busca reforzar la conexión entre los sistemas sanitario y deportivo para fomentar la salud de la población, con especial atención a las personas inactivas o sedentarias. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta completar plazas y pueden formalizarse a través del formulario disponible en este enlace de inscripción.

Plan Extremeño de Indicación y Prescripción del Ejercicio Físico. / EL PERIÓDICO

Esta acción forma parte del Plan Extremeño de Indicación y Prescripción del Ejercicio Físico, con el objetivo de capacitar al 5% del personal de atención primaria de la región —92 profesionales— en el uso del ejercicio físico como herramienta de salud. Además, impulsa la digitalización y la coordinación entre los servicios médicos y las Unidades de Actividad Física, facilitando que la ciudadanía acceda a recursos comunitarios para mantenerse activa.

El doctor Cándido Sánchez Cabrera, médico de familia en el Centro de Salud Zona Centro de Badajoz. / FJYD

El doctor Cándido Sánchez Cabrera, médico de familia en el Centro de Salud Zona Centro de Badajoz, con amplia experiencia en salud comunitaria, destacó lo siguiente en relación con la formación:

¿Hasta qué punto considera importante este tipo de formación destinada al personal sanitario de atención primaria?

Es fundamental recibir formación específica para prescribir ejercicio de manera adecuada, adaptada a la edad y a las necesidades de cada persona. Hasta ahora solemos recomendarlo de forma genérica, pero contar con herramientas y conocer los recursos disponibles nos permitirá hacerlo de forma más precisa y efectiva.

¿Qué beneficios podría implicar para la salud de los extremeños la formación del personal sanitario en materia de prescripción e indicación de ejercicio físico?

Los beneficios del ejercicio físico son innegables a cualquier edad: ayuda en la prevención y rehabilitación de enfermedades, mejora el estado de ánimo, favorece la socialización y el autocuidado. En mi experiencia con el programa “El ejercicio te cuida” he visto cómo se traduce en mejor salud física y mental, menor consumo de fármacos y una mayor motivación de las personas usuarias.

¿Cree que mejorar la coordinación entre los sistemas sanitarios y físico-deportivo podría tener un impacto directo sobre la salud de la ciudadanía y la sostenibilidad del sistema sanitario?

Esa coordinación es esencial y debe institucionalizarse, ya que hasta ahora ha dependido de relaciones personales. La sostenibilidad del sistema pasa por implicar a la ciudadanía en su autocuidado, y programas comunitarios como los de ejercicio físico son un activo necesario para mejorar los niveles de salud y reducir el gasto sanitario.

¿Cuál cree que será o que debería ser el futuro de la prescripción y la indicación de ejercicio físico?

El futuro pasa porque cada persona salga de la consulta con una prescripción de ejercicio adaptada a su situación. No es lo mismo una persona joven que alguien mayor, donde deben priorizarse aspectos como el equilibrio o la prevención de caídas. Por eso es tan importante que nos formemos en este ámbito.