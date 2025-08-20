Gio Zarfino: "no vengo al Extremadura de paseo, vengo a intentar ascender"

El Francisco de la Hera volvió a latir este miércoles como en sus mejores momentos. El césped del estadio, que tantas veces escuchó su nombre coreado en la élite, fue el escenario elegido para la presentación de Gio Zarfino como nuevo jugador del Extremadura. No era una incorporación cualquiera: era la vuelta de la locomotora uruguaya que llegó en 2017 desde Montevideo buscando un futuro y que encontró en Almendralejo mucho más que un club.

Con el dorsal número 8 a la espalda, el mismo que le identificó en su primera etapa y que ahora recupera gracias al gesto de su compañero Barrero, Zarfino se mostró visiblemente emocionado. Tanto que rompió a llorar en mitad de su discurso, incapaz de contener la carga sentimental que supone su vuelta a la tierra donde vivió los mejores años de su carrera.

«Estoy contento e ilusionado de estar acá. Vengo con la misma ilusión, con las mismas ganas que cuando llegué a España por primera vez», comenzó. «Quizá ahora con una pizca de responsabilidad aún mayor, porque entiendo lo que significa para el club, para la afición y para mí mismo este regreso. No vengo a pasear, vengo a ascender, a seguir marcando mi historia con el Extremadura”».

El uruguayo quiso dejar claro que su decisión no fue sencilla. Tuvo ofertas, incluso de clubes extranjeros y de categorías superiores, pero su corazón le pedía volver a Almendralejo. «Muchos me decían que estaba loco por bajar dos divisiones, que cómo podía hacerlo, pero estoy seguro de que más adelante diré lo bien que hice. Creo en esta gente, en este proyecto y en la forma en que están haciendo las cosas. Es un sueño cumplido”.

Zarfino habló también de lo que significa representar al Extremadura, dentro y fuera del campo: «Acá puedes jugar bien o mal un partido, pero si dejas el 100% dentro de la cancha, la gente lo valora. Ese es el ADN de Almendralejo y de su gente. Yo lo aprendí aquí y lo llevo conmigo desde entonces. Por eso digo que estoy como en casa. Aunque sea un extranjero, siento esto como mío, y eso me emociona todavía más».

El mediocentro recordó entre lágrimas a una persona muy especial que ya no está con él, su tío Chiqui, y con la que compartió etapas inolvidables en su primer paso por el club. «Esa ausencia me da aún más responsabilidad. Siempre digo que viví el mejor momento de mi carrera con él aquí. Ahora me toca devolver ese cariño, acompañado de mi familia, que gracias a Dios está conmigo en este regreso. Para mí eso es impagable”».

Espectacular presentación

La puesta en escena fue impecable. OJ Maven, patrocinador principal del club, acompañó la presentación con la exhibición de los modelos Jaecoo 7 y Omoda 9, que flanquearon el atril rojo con el escudo del Extremadura. Una presentación con estética de Primera División para dar la bienvenida a una leyenda.

Carlos Venegas, responsable de OJ Maven, explicó que «Gio representa a la perfección los valores que defendemos: humildad y trabajo. No solo creemos que dará un gran futuro al Extremadura, sino que también refuerza nuestra apuesta por una tierra y un club que están renaciendo».

Por su parte, Manuel Mosquera, director deportivo, no escatimó en elogios. «Difícilmente se puede poner más adjetivos a Gio. Ha representado a Almendralejo como nadie, dentro y fuera del campo. Con él no solo fichamos a un jugador, fichamos un símbolo. Es un legado que conecta con figuras históricas como Pedro José o Pepe Tirado. Gio es, sin duda, una marca Extremadura».

El uruguayo también se dirigió directamente a la afición, consciente de que muchos aún dudan en volver al estadio tras los últimos años difíciles del club: «Espero que la gente nos acompañe. Que esa gente que está en duda venga y apoye, porque estoy convencido de que va a ser un año muy bonito. Necesitamos estar todos juntos para lograr el objetivo».

Su regreso ha despertado una expectación inusual para un club que ahora compite dos categorías por debajo del fútbol profesional. Pero Zarfino insiste en que el camino será sólido: “No quería venir si esto no iba a empezar desde los cimientos. Hoy veo un proyecto con los pies sobre la tierra, haciendo las cosas bien, y eso me dio tranquilidad para tomar la decisión. Con esta base, estoy seguro de que podemos volver al fútbol profesional”.

Mirando al césped: ilusión y ambición

Preguntado por su estado físico, fue sincero: “Obviamente me falta ritmo. He entrenado solo, y no es lo mismo que hacerlo con compañeros. Pero el preparador físico cree que el fin de semana podré tener algunos minutos. Yo estoy disponible para lo que el míster decida”.

Sobre el papel que espera desempeñar, se mostró flexible: “Todos saben cuál es mi posición, pero estoy dispuesto a jugar donde el entrenador me necesite. Lo importante es aportar, no dónde juegue”.

En cuanto al equipo que se ha construido, Zarfino se mostró ilusionado: “Desde afuera ya veía que había muy buenos futbolistas. Estoy convencido de que con esta plantilla podemos lograr el objetivo. Ojalá redondeemos el año con un ascenso, que es lo que todos soñamos”.

Una historia circular

El regreso de Gio Zarfino al Francisco de la Hera tiene algo de justicia poética. Aquel charrúa que llegó en 2017 a un Extremadura que soñaba con el fútbol profesional se marcha años después como leyenda y ahora regresa, dos categorías más abajo, para devolver a la afición la ilusión perdida.

El eterno “8” vuelve con lágrimas, con familia, con responsabilidad y con un mensaje claro: compromiso y ambición. Almendralejo vuelve a tener a su líder, y el Francisco de la Hera ya espera volver a rugir.