Irene García se une al Kazajoz para impulsar su carrera

El Kazajoz-PetroGold-Extremadura sigue dando pasos firmes en la configuración de su plantilla para la próxima campaña y ha confirmado la llegada de Irene García, actual subcampeona de España júnior de bicicleta de montaña en la modalidad olímpica de XCO. Con esta incorporación, el equipo extremeño refuerza su compromiso con el desarrollo del ciclismo de base y suma a una de las ciclistas con mayor proyección del panorama nacional.

A sus 18 años, la corredora malagueña presenta un currículum de gran nivel. En 2022 se proclamó campeona de España, cuenta con un título nacional de Duatlón Cross, un bronce en Descenso y varias victorias en Ciclocross, disciplina en la que ha vestido en numerosas ocasiones los colores de la Selección Española. Además, García es una habitual en las convocatorias internacionales de XCO y actualmente se encuentra concentrada con el combinado nacional de cara al Mundial que se disputará a principios de septiembre en Suiza.

Su fichaje con el Kazajoz-PetroGold-Extremadura es inmediato, lo que significa que ya forma parte de la estructura del equipo y este invierno disputará pruebas de Ciclocross bajo los colores extremeños. El objetivo, además de potenciar su rendimiento, es seguir puliendo su polivalencia como corredora.

La llegada de Irene García se enmarca en la filosofía del proyecto, que busca consolidar al equipo como un referente nacional en la disciplina olímpica del MTB, combinando el trabajo con jóvenes talentos y el estímulo a la cantera local.