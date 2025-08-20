Isra Salazar se lesiona la rodilla y se valora su paso por el quirófano

Malas noticias para Isra Salazar. El delantero pacense, recién llegado al Eldense durante el presente mercado veraniego, sufre un esguince con afectación en el ligamento cruzado de su rodilla izquierda que podría hacerle pasar por el quirófano.

El pasado sábado Eldense y Orihuela disputaron un encuentro amistoso en el Nuevo Pepico Amat en el que el futbolista inició como titular. En el minuto 12 de juego, Salazar sufrió un gesto fortuito en su rodilla izquierda que le impidió continuar sobre el césped.

Tras los exámenes pertinentes, al ariete se le ha detectado un esguince grave con afectación del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. El Eldense ha trasladado que en las próximas horas se evaluará la conveniencia de tratamiento quirúrgico y el tiempo estimado de baja.

Salazar y el Eldense unieron sus caminos durante los primeros días del presente agosto. Tras un paso poco fructífero por la Primera División Portuguesa en las filas del Estoril, el club luso decidió cederlo al conjunto azulgrana durante la presente temporada.

Salazar debutó el pasado 6 de agosto en el encuentro en el que el Eldense cayó por 3-1 ante el Real Murcia, disputando algo más de media hora. También tuvo minutos en el empate entre los alicantinos y el UCAM Murcia del pasado 9 de agosto.

El partido ante el Orihuela fue el primero como titular para Salazar, pero la fatídica lesión solo le permitió estar sobre el césped 12 minutos.