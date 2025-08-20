Juampi Márquez, el 'baby coach'

No ha cumplido todavía los 23 años -lo hará el próximo 7 de diciembre- y Juan Pablo Márquez García, al que desde luego todo el mundo llama ‘Juampi’, encara un desafío poco común para un entrenador de su edad: dirigir en Tercera FEB-antigua Liga EBA- al Lithium Iberia Sagrado Cáceres, el club en el que jugado toda su vida, incluso hasta la pasada campaña.

No hay un registro oficial para comprobarlo fehacientemente, pero es casi seguro que nadie ha sido tan precoz en una categoría de índole nacional. Pero no parece tener ningún reparo a un movimiento con un inevitable sabor familiar: su padre, del mismo nombre, ha sido un entrenador de bastante recorrido (Femenino Cáceres, Tarragona, Plasencia y asistente en Cáceres y Fuenlabrada, entre otros)... y su madre, Pilar García, es la presidenta del club.

La condición que le pusieron para cumplir era que terminase la carrera, en su caso Ingeniería Informática. «Ha sido un momento en el que he dado ese cambio vital en todos los sentidos. Justo acabo en la universidad y, tras hacerlo en categorías inferiores, tenía muchas ganas de entrenar a este nivel. Han sido años de compaginarlo, pero a mí lo que me llamaba de verdad era esto», cuenta.

Márquez asume que lo suyo no es normal. «Claro que de niño mi sueño era jugar, pero también me recuerdo, con 6 o 7 años, solo en la habitación imaginándome pintando la jugada. Hay un lado que seguramente venga de ser hijo de entrenador que quiere ser como su padre», reconoce.

Habla de que es una «suerte relativa» haber tenido la oportunidad ahora, tan joven, «porque si fracasas has fracasado ya con 22», pero matiza que «desde mi entorno me transmite que miedo no hay que tener y eso me ha calado mucho. Lo peor que puede pasar es que salga mal, pero habría que asumirlo con naturalidad. Es deporte y hay que ir a lo siguiente: a la siguiente temporada, al siguiente equipo, a lo que toque».

Excompañeros y pupilos

En el vestuario lidiará con jugadores que la temporada pasada eran sus compañeros, como Adrián Parra, Sebas Galiano, Sebas Villegas o Matteo Casero. Algunos son amigos muy cercanos. «Creo que va a ser fácil», pronostica, argumentando que «en el momento en el que apareció la posibilidad fueron los primeros que dijeron que sí, que no dudase, que ellos tenían muchas ganas de verse jugando para mí, que les motivaba».

Y... ¿cómo será que su madre sea la presidenta? «Obviamente, hay que intentar que la relación madre-hijo no se dañe por la confrontación habitual que puede haber entre un entrenador y un presidente, con intereses que pueden ir en direcciones distintas», indica. Al padre, actual director deportivo de la Federación Extremeña, lo ve como alguien que le puede«guiar desde la experiencia y desde un conocimiento que por supuesto ahora es muy superior».

Respecto a la propuesta de baloncesto que tiene en su cabeza, considera que «como entrenador joven que hace poco ha dejado las pistas, se acercará a lo que me ha gustado como jugador, lo que he visto que ha funcionado, e incluso en mi experiencia en categorías inferiores que ha ido bien».

El Sagrado fuera del Sagrado

No concreta aún cuál será el objetivo del Sagrado ya que «hay que ver las otras plantillas» y que en la suya, «hasta que no estén los jugadores aquí y empezamos a funcionar como equipo en una dinámica conjunta, no se puede saber». Sí advierte que el nivel en la liga «ha subido» y que está contento del grupo que va a reunir. Menciona especialmente el caso de Matteo Casero, renovado tras una grave lesión: «si hubiera jugado toda la temporada hubiese dejado a la gente con la boca abierta».

Acaba la charla -pausada, analítica y de puro baloncesto-, pero toca ponerle en un último apuro: ¿en qué momento queda el proyecto de su club cuando se ha desvinculado del propio colegio Sagrado Corazón? «Es verdad que al principio la situación fue un poco incierta, pero se ha tomado como una oportunidad. El hecho de tener un colegio al que estás ligado siempre posee el lado bueno de que tienes una casa propia, pero ahora nos podremos abrir más a la ciudad. Se trata de que seamos capaces de abarcar más niños».

