Fútbol. Primera Federación
El Mérida-Barakaldo pasa a jugarse el 30 de agosto
El partido se adelanta para asegurar la seguridad policial
El portero Pablo Cacharrón puede ser el próximo en ser anunciado
Cambio de fecha en para el estreno: como se venía gestionando en los últimos días, el Mérida adelanta su encuentro ante el Barakaldo al sábado 30.
Desde mediados de agosto todos los aficionados de los equipos de Primera Federación estaban esperando los horarios de las primeras jornadas de sus respectivos equipos. Incluso los más optimistas pensaban que se anunciarían los horarios de toda los partidos de la primera vuelta. Sin embargo, la Federación Española sólo dio a conocer los de jornada inaugural.
En el caso de la parroquia emeritense, una vez anunciado que el choque ante el Barakaldo estaba previsto para el domingo 31 de agosto a las 21.30 horas, coincidiendo con el encendido del ferial y, sobre todo, con la última sesión de la presente edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de la capital extremeña, lo esperado es que el debut tuviera otro encaje.
Estaba claro que el ayuntamiento iba a argumentar al ente federativo que, ante la coincidencia de eventos, no iba a poder asegurar la seguridad policial en el partido. Al final, el equipo de Fran Beltrán disputará su primera cita al sábado 30 a partir de las 19.30 horas.
Amistoso y fichaje
Antes de esa cita, el cuadro romano tiene previsto un último partido de pretemporada este viernes, a partir de las 20.00, en el estadio Reina Sofía ante un rival que se va a encontrar en el campeonato como es el Unionistas de Salamanca. Será su piedra de toque definitiva antes de la competición. Se espera que tanto Luis Pareja como Pipe y Doncel superen sus molestias físicas y puedan disputar al menos algunos minutos.
Por otro lado, el plantel todavía no está cerrado. Parece que el siguiente fichaje que se podría anunciar es el de Pablo Cacharrón, portero procedente del Lugo.
Se trata de un guardameta muy experimentado, nacido en la propia capital lucense hace 28 años. Allí es donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. También ha militado en conjuntos de Segunda B y Primera Federación como Barakaldo, Tarazona, Pontevedra y Unionistas.
- Incendio de Jarilla, en directo | El fuego se acerca a la garganta de los Papúos en su octavo día
- La policía local de Cáceres intercepta a una menor tras iniciar un fuego junto al Edificio Embarcadero
- Accidente mortal en el Casar, hablan los familiares: 'Llevaba casco, reflectante y luces
- Carta al ciclista atropellado en Casar de Caceres: un encuentro fugaz, una lección eterna
- La huella del devastador incendio de Jarilla: 'En dos días se ha quemado el trabajo de toda nuestra vida
- Llegan a Cáceres los panes especiales de ‘Levaduramadre’
- Bautista sobre el pirómano de Aliseda: 'Se sabe quién es: un delincuente, un ser, un desalmado que tiene que acabar entre rejas
- ¿Cómo será la nueva Avenida Virgen de la Montaña? Cáceres quiere escuchar tu opinión