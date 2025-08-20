El Mérida-Barakaldo pasa a jugarse el 30 de agosto

Cambio de fecha en para el estreno: como se venía gestionando en los últimos días, el Mérida adelanta su encuentro ante el Barakaldo al sábado 30.

Desde mediados de agosto todos los aficionados de los equipos de Primera Federación estaban esperando los horarios de las primeras jornadas de sus respectivos equipos. Incluso los más optimistas pensaban que se anunciarían los horarios de toda los partidos de la primera vuelta. Sin embargo, la Federación Española sólo dio a conocer los de jornada inaugural.

En el caso de la parroquia emeritense, una vez anunciado que el choque ante el Barakaldo estaba previsto para el domingo 31 de agosto a las 21.30 horas, coincidiendo con el encendido del ferial y, sobre todo, con la última sesión de la presente edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de la capital extremeña, lo esperado es que el debut tuviera otro encaje.

Estaba claro que el ayuntamiento iba a argumentar al ente federativo que, ante la coincidencia de eventos, no iba a poder asegurar la seguridad policial en el partido. Al final, el equipo de Fran Beltrán disputará su primera cita al sábado 30 a partir de las 19.30 horas.

Amistoso y fichaje

Antes de esa cita, el cuadro romano tiene previsto un último partido de pretemporada este viernes, a partir de las 20.00, en el estadio Reina Sofía ante un rival que se va a encontrar en el campeonato como es el Unionistas de Salamanca. Será su piedra de toque definitiva antes de la competición. Se espera que tanto Luis Pareja como Pipe y Doncel superen sus molestias físicas y puedan disputar al menos algunos minutos.

Por otro lado, el plantel todavía no está cerrado. Parece que el siguiente fichaje que se podría anunciar es el de Pablo Cacharrón, portero procedente del Lugo.

Se trata de un guardameta muy experimentado, nacido en la propia capital lucense hace 28 años. Allí es donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. También ha militado en conjuntos de Segunda B y Primera Federación como Barakaldo, Tarazona, Pontevedra y Unionistas.