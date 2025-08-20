El San Antonio seguirá siendo la cantera del Cáceres Patrimonio

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad y el San Antonio Cáceres han anunciado un acuerdo de renovación de la colaboración entre ambas entidades para que estos últimos sigan funcionando como cantera del club de Segunda FEB.

El San Antonio cuenta con equipo en Tercera FEB, liga anteriormente conocida como Liga EBA, y «durante la temporada pasada fueron muchos los jugadores que estuvieron en dinámica del Segundo FEB», como, por ejemplo, Nico Marina. En el comunicado difundido también afirman que «esta es una oportunidad para que sus jugadores continúen creciendo y progresando de la mano de ambos clubes».

Además, gracias al alargue del acuerdo, «el San Antonio sigue apostando por el baloncesto de la ciudad y sigue siendo un pilar fundamental para nosotros», afirma el Cáceres.

Canteranos

Algunos jugadores del San Antonio como Alejandro Martínez o el recién llegado del Sagrado Dani Lara se encuentran en China representando al Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Junto a ellos, Nico Marina, el cual en unas semanas inicia una temporada en la que se centrará exclusivamente en Segunda FEB.