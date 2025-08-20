Baloncesto. Segunda FEB/Tercera FEB

El San Antonio seguirá siendo la cantera del Cáceres Patrimonio

El club extremeño anuncia que el colegio vinculado, con equipo en Tercera FEB, seguirá funcionando como club de formación

Imagen de foto de cantera en 2023.

Imagen de foto de cantera en 2023. / Cáceres Basket

Pablo Parra

Cáceres

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad y el San Antonio Cáceres han anunciado un acuerdo de renovación de la colaboración entre ambas entidades para que estos últimos sigan funcionando como cantera del club de Segunda FEB.

El San Antonio cuenta con equipo en Tercera FEB, liga anteriormente conocida como Liga EBA, y «durante la temporada pasada fueron muchos los jugadores que estuvieron en dinámica del Segundo FEB», como, por ejemplo, Nico Marina. En el comunicado difundido también afirman que «esta es una oportunidad para que sus jugadores continúen creciendo y progresando de la mano de ambos clubes».

Además, gracias al alargue del acuerdo, «el San Antonio sigue apostando por el baloncesto de la ciudad y sigue siendo un pilar fundamental para nosotros», afirma el Cáceres.

Noticias relacionadas y más

Canteranos

Algunos jugadores del San Antonio como Alejandro Martínez o el recién llegado del Sagrado Dani Lara se encuentran en China representando al Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Junto a ellos, Nico Marina, el cual en unas semanas inicia una temporada en la que se centrará exclusivamente en Segunda FEB.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Incendio de Jarilla, en directo | El fuego se acerca a la garganta de los Papúos en su octavo día
  2. La policía local de Cáceres intercepta a una menor tras iniciar un fuego junto al Edificio Embarcadero
  3. Accidente mortal en el Casar, hablan los familiares: 'Llevaba casco, reflectante y luces
  4. Bautista sobre el pirómano de Aliseda: 'Se sabe quién es: un delincuente, un ser, un desalmado que tiene que acabar entre rejas
  5. ¿Cómo será la nueva Avenida Virgen de la Montaña? Cáceres quiere escuchar tu opinión
  6. La situación de los evacuados en Plasencia: “Tranquilos en cuanto a sus casas, pero preocupados por sus fincas”
  7. La huella del devastador incendio de Jarilla: 'En dos días se ha quemado el trabajo de toda nuestra vida
  8. Día clave' en la extinción del fuego de Jarilla, que avanza en el Jerte y Tornavacas

Una empresa madrileña construirá la subestación eléctrica para el AVE extremeño en Casatejada

Una empresa madrileña construirá la subestación eléctrica para el AVE extremeño en Casatejada

Animales y nidos calcinados: los trágicos datos del incendio forestal de Aliseda, provocado por un "malnacido"

Animales y nidos calcinados: los trágicos datos del incendio forestal de Aliseda, provocado por un "malnacido"

Una diputada de Compromís no apoyará la quita de deuda de Hacienda y critica el pacto "discrecional" para satisfacer a ERC

Una diputada de Compromís no apoyará la quita de deuda de Hacienda y critica el pacto "discrecional" para satisfacer a ERC

Cambios de tráfico en Mérida mañana jueves por una obra: esta es la calle afectada

Cambios de tráfico en Mérida mañana jueves por una obra: esta es la calle afectada

Luz verde ambiental a una fábrica de harina de insectos en Trujillo

Luz verde ambiental a una fábrica de harina de insectos en Trujillo

Los centros de salud de Olivenza y Jerez de los Caballeros estrenan máquinas de Rayos X

Los centros de salud de Olivenza y Jerez de los Caballeros estrenan máquinas de Rayos X

Las canteranas Blanca Rosco, Sheila Gómez y Elena Alonso seguirán en el Al-Qázeres

Las canteranas Blanca Rosco, Sheila Gómez y Elena Alonso seguirán en el Al-Qázeres

Un meteorito atraviesa el cielo de Japón

Un meteorito atraviesa el cielo de Japón
Tracking Pixel Contents