El Sporting La Garrovilla renuncia a jugar en Segunda

«Lo que ganamos en la pista lo hemos perdido en los despachos». Así de contundente se mostró el Sporting La Garrovilla en el peor comunicado que podrían haber escrito: el de renuncia al ascenso.

Finalmente, la entidad extremeña ha decidido no jugar en Segunda División Femenina de fútbol sala, pese a lograr subir hace unos meses, por la dificultad para desplazarse a los destinos que les había correspondido en el grupo 1. Estos eran equipos gallegos, asturianos, cántabros, canarios, baleares y castellanoleoneses. Se trata de desplazamientos imposibles de asumir económica y vitalmente hablando, tal y como argumentan desde el club de la localidad pacense.

El viaje más corto, sin contar el de Cáceres para medirse al otro representante en la competición, el San José, sería de 350 kilómetros para ir a Zamora. Y la combinación para ir hasta Baleares sería muy complicada de afrontar. «Nuestras jugadoras no son profesionales, compatibilizan trabajos, familias y deporte, no pueden asumir el pasar dos días fuera de casa en cada partido que disputemos», afirma el Sporting.

La lógica indica que los grupos deben estar divididos geográficamente, para ahorrar este tipo de problemas a los equipos participantes. El año pasado así fue, estando el San José en el grupo 3 con rivales de Madrid, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla, la mayoría más accesibles. Pero en este caso no ha sido así.

Además, en el comunicado el club habló de que el Juez de Competición no solo «no ha tenido en cuenta la premisa para este tipo de categorías, que es la distribución geográfica», sino que, señala, «sí ha tenido en cuenta la unidad de ciertas regiones más poderosas». Esto hubiese obligado a que la plantilla «tenga que cruzar España para jugar sus partidos».

A todo esto se suma la economía. «El presupuesto en el grupo 1 se encarece muchísimo, unos 20.000 euros más, al que este club no puede hacer frente», dice la nota pública.

El San José sí sigue

«Con todo el dolor de nuestro corazón, y tras habernos ganado en la pista el derecho a jugar en liga nacional, no nos queda más remedio que renunciar a la plaza en Segunda División». Se acaba así la gran ilusión de una localidad de poco más de 2.000 habitantes ubicada en Vegas Bajas.

Mientras tanto, el San José, que también se había quejado de la distribución de los grupos, finalmente la ha tenido que aceptar y disputará una nueva temporada en la segunda categoría nacional del fútbol sala femenino.