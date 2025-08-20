Fútbol

Triunfos de Badajoz, Don Benito y Diocesano, entre otros

Tarde-noche plena de amistosos para los equipos de Tercera Federación

Celebración de un gol del Badajoz.

Celebración de un gol del Badajoz. / CD BADAJOZ

Cáceres

Miércoles con numerosos amistosos de equipos que militan en el grupo extremeño de Tercera Federación. Estos fueron los más destacados.

Quintana 0, Badajoz 2

Resolvió sin dificultades el conjunto blanquinegro con dos tantos de Antonio Pavón, ambos en la primera media hora de juego (mins. 8 y 28).

Miajadas 1, Diocesano 5

Fácil para los cacereños, que demostraron estar muy afinados de cara a la portería rival con protagonismo para Adrián (tres en la primera parte), Marcos y Trini.

Jaraíz 4, Chinato 0

Cero dificultades para los veratos, dominadores desde el inicio. Anotaron Hugo (min. 13), Toño (min. 20), Alfre (min. 82) y Luismi (min. 85).

Gimnástico Don Benito 2, Don Benito 6

El duelo de vecinos en el estadio Vicente Sanz terminó en una goleada para los rojiblancos, para los que marcaron Moussa (dos), Jorge Sauceda, Higor Rocha (dos) y Joselito.

Guareña 2, Azuaga 2

Los visitantes no pudieron prolongar su excelente pretemporada con otro triunfo, pese a los tantos de Vera y Mano Tata.

Llerenense 1, Zafra 0

Más apuros de los previstos para el conjunto deLlerena, que marcó su gol cuando su rival tenía a un jugador de campo, Yeison, como portero por la lesión de Aritz.

Hernán Cortés 2, Cabeza del Buey 0

Un gol en cada tiempo decidió el encuentro a favor del equipo de superior categoría.

Aceuchal 1, Villafranca 3

Viera, Antonio y Juan consigiueron los goles de los visitantes en un choque de rivalidad comarcal.

