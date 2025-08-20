Fútbol
Triunfos de Badajoz, Don Benito y Diocesano, entre otros
Tarde-noche plena de amistosos para los equipos de Tercera Federación
Miércoles con numerosos amistosos de equipos que militan en el grupo extremeño de Tercera Federación. Estos fueron los más destacados.
Quintana 0, Badajoz 2
Resolvió sin dificultades el conjunto blanquinegro con dos tantos de Antonio Pavón, ambos en la primera media hora de juego (mins. 8 y 28).
Miajadas 1, Diocesano 5
Fácil para los cacereños, que demostraron estar muy afinados de cara a la portería rival con protagonismo para Adrián (tres en la primera parte), Marcos y Trini.
Jaraíz 4, Chinato 0
Cero dificultades para los veratos, dominadores desde el inicio. Anotaron Hugo (min. 13), Toño (min. 20), Alfre (min. 82) y Luismi (min. 85).
Gimnástico Don Benito 2, Don Benito 6
El duelo de vecinos en el estadio Vicente Sanz terminó en una goleada para los rojiblancos, para los que marcaron Moussa (dos), Jorge Sauceda, Higor Rocha (dos) y Joselito.
Guareña 2, Azuaga 2
Los visitantes no pudieron prolongar su excelente pretemporada con otro triunfo, pese a los tantos de Vera y Mano Tata.
Llerenense 1, Zafra 0
Más apuros de los previstos para el conjunto deLlerena, que marcó su gol cuando su rival tenía a un jugador de campo, Yeison, como portero por la lesión de Aritz.
Hernán Cortés 2, Cabeza del Buey 0
Un gol en cada tiempo decidió el encuentro a favor del equipo de superior categoría.
Aceuchal 1, Villafranca 3
Viera, Antonio y Juan consigiueron los goles de los visitantes en un choque de rivalidad comarcal.
