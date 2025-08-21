Benny convence al Mérida, que suma ya 20 futbolistas

El futbolista alemán Benjamín Dibrani, ‘Benny’, (9 de febrero de 2004, Resgensburg), ha convencido definitivamente a la entidad y se ha convertido este jueves en nuevo jugador del Mérida para la temporada 25-26.

«Se trata de un centrocampista polivalente que puede jugar como mediapunta y en banda y llega a nuestra entidad con el objetivo de seguir creciendo junto a nosotros», ha explicado el club romano sobre las características del equipo de Fran Beltrán.

El jugador germano, que ocupará ficha sub-23, llegó a la capital autonómica el pasado mes de julio, y tras realizar la pretemporada con el equipo, «ha convencido a la dirección deportiva y cuerpo técnico para formar parte de la plantilla esta campaña».

Benny ha pasado por la cantera del Bayern Múnich llegando a disputar la UEFA Youth League con su equipo juvenil. También formó parte del SW Bregenz austriaco.

El equipo romano podría no estar completo. El próximo puede ser el meta Pablo Cacharón, procedente del Lugo.

Con la nueva adquisición, la plantilla la forman 20 jugadores a la espera de la llegada de otros dos o tres más futbolistas en los últimos días de mercado.

Hoy, en Salamanca

Por otro lado, los de Fran Beltrán juegan este viernes su último amistoso de pretemporada con cambio de horario, pues el choque en el estadio Reina Sofía de Salamanca ante el Unionistas se adelantará a las 19.15 horas debido a los trabajos de mejora en el césped del feudo salmantino.

Ahí estará ya Benni como jugador de pleno derecho del Mérida, que iniciará la liga el sábado 30 recibiendo en el Romano al Barakaldo. Ahí ya comenzará lo realmente serio, en una competición en la que el cuadro extremeño aspira a firmar una buena temporada.