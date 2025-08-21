El Cacereño hace piña y va 'a clase’ de VAR de Guillermo Conejero Sánchez

Jornada diferente en la agenda del día a día del Cacereño. A nueve días del debut liguero en el Pasarón de Pontevedra (17.00, sábado 30), el equipo verde se reunió en torno a una mesa en el restaurante Montebola, nuevo patrocinador del club.

Todo ello después del entrenamiento y de que el colegiado Guillermo Conejero Sánchez, del comité extremeño que arbitrará en Primera Federación, explicara a la plantilla la utilización del Football Video Support (FVS), esto es, el VAR, y los nuevos cambios en el reglamento de cara a la temporada. Ya se había hecho lo mismo con el otro equipo extremeño en la categoría, el Mérida.

El árbitro extremeño, durante su explicación del Var de Primera Federación. / CP Cacereño

Dudas de Cobos

El propio Julio Cobos, entrenador del CPC, ya expresó sus dudas sobre esta novedosa puesta en práctica tras el encuentro del pasado viernes en Almendralejo. En cualquier caso, no parece éste un problema importante en la actualidad del club, centrada en una liga en la que debutará tras su espectacular ascenso del 30 de mayo ante el Estepona.