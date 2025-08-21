Las copas marcan el camino en el fútbol extremeño

El paulatino inicio de los campeonatos ligueros centra la actualidad del fútbol extremeño, que sin embargo también reserva un espacio destacado para diferentes torneos de formato copero. Este domingo se juegan las semifinales de la fase regional de la Copa Federación, o Copa RFEF según su denominación académica. A las 20.00 horas están fijados los partidos Moralo-Gévora y Cabeza del Buey-Santa Amalia, que definirán los protagonistas de la final, que está prevista para el 31 de agosto. El año pasado el Extremadura se impuso en la final regional al Castuera.

Este verano sólo siete equipos se han inscrito en la fase extremeña de esta competición, en un evidente retroceso en el interés mostrado por los clubes de Segunda y Tercera Federación que podían inscribirse. El año pasado fueron diez y el anterior trece. Por otro lado, dos equipos están clasificados directamente para la fase final: Coria por su buena posición en Segunda Federación, que no le permitió jugar la Copa del Rey, y Jaraíz por su tercera plaza en Tercera tras Extremadura y Azuaga que tienen presencia asegurada para la Copa del Rey.

Y es que estas dos competiciones coperas están directamente unidas. Cabe recordar que el vigente campeón nacional es el Extremadura de Almendralejo (venció al Compostela en la final de noviembre) que jugó posteriormente la Copa del Rey, igual que los cuatro semifinalistas de la fase nacional de la Copa Federación.

Copa masculina y femenina

Esta temporada siete equipos extremeños jugarán la Copa del Rey. En categoría femenina, en eliminatoria por proximidad, se enfrentarán Sport Extremadura y Cacereño Femenino en la primera ronda de la Copa de la Reina, partido previsto en Badajoz entre el 9 y el 11 de septiembre, como ya ha informado este diario.

Descanso en un entrenamiento del Cacereño Femenino. / Cacereño Femenino

Y a la espera de rivales, en la fase previa de la Copa del Rey estará finalmente el Campanario, que logró su plaza como finalista de la Copa de Extremadura, ya que el campeón Gévora ascendió a Tercera; también aguardan ansiosos sus rivales para la primera ronda prevista para finales de noviembre el Mérida y el Cacereño como equipos de Primera Federación y el Extremadura y el Azuaga de Segunda y Tercera Federación respectivamente.

Y volviendo a la Copa Federación se deciden durante este mes de agosto los equipos clasificados en las diferentes fases autonómicas. La fase nacional se ha fijado que se jugará entre el 10 de septiembre y y el 8 de noviembre y, como queda dicho, Coria y Jaraíz ya tienen plaza.

Un tercer equipo extremeño les acompañará como ganador de la final del último fin de semana de agosto, a la que llegarán los que superen las semifinales de este domingo.

A partido único

Son eliminatorias a partido único en los que, en caso de empate al final de los 90 minutos reglamentarios, se lanzarán penaltis sin jugarse prórrogas. De hecho tres rondas de máximos castigos decidieron los partidos de los cuartos de final. El Moralo fue más efectivo que su rival en su visita a Montehermoso, en un partido sin goles, y como locales el Gévora eliminó al Atlético Pueblonuevo (1-1) y el Santa Amalia al Villanovense, también con 0-0. El sorteo previo situó finalmente como exento al Cabeza del Buey.

De esta manera, a la misma hora, las ocho de la tarde, se jugarán las semifinales de la Copa Federación en su fase extremeña. Alejandro Picón Domínguez pitará el Moralo-Gévora y Azael López Jíménez el duelo Cabeza del Buey-Santa Amalia.

La experiencia más reciente en competiciones coperas la tiene el Gévora que fue el campeón la pasada temporada de la Copa de Extremadura. Es sin duda un meritorio doblete tras ser campeón de liga en el grupo II de Primera División Extremeña.

Además el cuadro pacense tiene muy reciente el recuerdo de su partido ante el Betis en Copa del Rey el otoño pasado. También recuerda con orgullo el Santa Amalia su partido contra el Villarreal en Copa del Rey hace tres años.

Por su parte, el Moralo atesora dos títulos consecutivos de campeón regional de Copa Federación tras ganar las finales del 2020 (3-2 al Fuente de Cantos) y 2021 (2-0 al Villafranca). El Cabeza del Buey afronta este torneo con la ilusión de un recién ascendido a Tercera Federación ansioso por alcanzar metas y éxitos.

Copa de Extremadura

Y de forma paralela a las ligas de los diferentes grupos de Primera y Seguna División Extremeñas se jugará la Copa de Extremadura en sucesivas eliminatorias previstas entre el 7 de septiembre y el 15 de febrero. Primero se enfrentarán dieciséis equipos de Segunda, cruces ya definidos, que se sumarán ocho a los 56 de 1ª en un posterior sorteo. El premio, desde luego nada despreciaable, es una plaza en la Copa del Rey para la temporada 26-27.

Y cinco equipos jugarán este torneo en categoría femenina. En eliminatoria previa se enfrentarán Extremadura Femenino y Mérida el 31 de agosto; en semifinales el ganador de este cruce se medirá al Sport Extremadura B y La Roca al Femenino Cáceres B. Ambos partidos serán el 7 de septiembre estando prevista la gran final una semana después.

Se avecina, desde luego, un principio de temporada centrado en los diferentes torneos coperos, que cada año han ido ganando protagonismo, teniendo en cuenta el rédito que han supuesto para representantes regionales.

Suscríbete para seguir leyendo