‘Mangurrinos’ y ‘belloteros’ en Tercera FEB

Parece que las miradas están siempre puestas en Segunda FEB, pero un peldaño por debajo, en Tercera FEB, la antigua Liga EBA, seis equipos extremeños confeccionan sus plantillas para soñar con hacer una buena temporada que acabe en el ascenso a la tercera categoría del baloncesto nacional. Tres ‘mangurrinos’ y tres ‘belloteros’, una representación bien equilibrada de la región.

Jugadores del San Antonio celebran en pista. / CP San Antonio

San Antonio Cáceres

El clásico equipo colegial afronta una nueva temporada en la categoría renovando algunos de sus jugadores pero también anunciando interesantes incorporaciones. Para empezar, el técnico esta temporada será Antonio Tienza, hasta ahora entrenador ayudante, y que actualmente se encuentra en China como técnico de la expedición enviada por el club cacereño.

Uno de los renovados también está en Asia, Alejandro Martínez, y junto a él, Dani Lara, flamante fichaje procedente de otro de los equipos extremeños de la categoría, el vecino Sagrado Cáceres. Santiago Caballero y Juanjo Candela también renuevan contrato, mientras que el club anuncia la llegada de más caras nuevas como el base Adahi Usaola o el alero Leo López. El equipo pierde a un referente ofensivo como Nico Marina, ascendido al primer equipo de Segunda FEB.

Sagrado Cáceres CB

El Sagrado afronta una nueva aventura después de haberse desvinculado del colegio cacereño. Con cambio hasta de imagen, el primer movimiento del equipo fue situar a Juan Pablo ‘Juampi’ Márquez como primer entrenador. Un jugador hasta ahora histórico del club que da el salto al banquillo sin cumplir, todavía, los 23 años, algo completamente inaudito. De casta le viene al galgo.

En cuanto a la plantilla, principalmente se ha renovado a jugadores como Adrián Parra, que será el nuevo capitán del equipo, Sebas Galiano o Matteo Casero. El único fichaje, hasta el momento, es el de Sandro Kvernadze, georgiano procedente de la otra provincia extremeña, del City of Badajoz Academy (CBA) concretamente. Los cacereños han perdido a una de sus apuestas de la temporada pasada, Dani Lara, que no se ha ido muy lejos, al vecino San Antonio.

Imagen del partido entre BCB y Sagrado. / BCB

Vítaly La Mar BCBadajoz

Con la mirada puesta en los puestos de playoff, el conjunto pacense ha vivido un verano intenso en la confección de su plantilla. El primero en confirmar su continuidad fue el técnico Pablo Cuevas, que seguirá una temporada más al frente del banquillo.

Junto a él permanecerán piezas importantes como el escolta y nuevo capitán Isma Vázquez, los bases Pablo Osés, David Mejía y Asier Cuadra, el ala-pívot Álex Young, el escolta Javi Nielsen y el alero Jaime Paredes.

En el apartado de refuerzos, el BCB ha incorporado al alero Adrián Méndez, a los pívots Alejandro Rodríguez Leiro y Bartlomiej Pietras, al escolta Jake Wojcik y al ala-pívot Ruslan Alexander.

AD Moraleja CB

El conjunto del norte de Cáceres ha ido anunciando, haciendo un símil con los cómics de Astérix y Obélix, a sus ‘aldeanos’ que vestirán su camiseta la próxima temporada. Después de una campaña dura, quedando no muy lejos del descenso, y acumulando seis derrotas consecutivas en el tramo final, Moraleja se cura las heridas y espera mejorar las expectativas.

Aún sin un técnico confirmado, la entidad moralejana ha renovado al base Hugo Hernández, los escoltas Jose Ramos Quinta y Sergio Vicente, el alero Ismael Ramos y los interiores Brandon Cataldo y Adrián Frou, el cual llegó con la temporada ya avanzada. En cuanto a las nuevas incorporaciones, llegan el base Ty Garret, el alero Víctor Revenga, el base Gabriel Pérez, y el pívot senegalés Fallou Ndiaye.

Los jugadores del Bosco celebran el ascenso. / Federación Extremeña de Baloncesto

CP Bosco Mérida

La capital de Extremadura volverá a tener representación en una liga nacional, siendo de la región el último en llegar tras lograr el ascenso la temporada pasada. El técnico elegido para la ocasión es el cordobés Miguel Gómez, buen conocedor de la categoría.

En el conjunto romano han predominado mucho más las caras nuevas sobre las renovaciones. Siguen Diallo Khalifa, David Vigario y Alejandro Gallego y llegan tres angoleños: el base internacional Juscelino Ricardo, el alero Ednilson Andrade y el interior Miguel Yimbu. Junto a ellos, Joao Ribeiros, la joven promesa Javier Pérez Malpica, los aleros Manuel Molina y Javier Pinilla, y el interior Fran Garrido.

Conjura del CBA antes de un partido. / CBA

City Of Badajoz Academy (CBA)

A pesar de haber sufrido un nuevo descenso durante la pasada campaña, el ascenso del filial desde Primera Nacional permite a la entidad académica mantener su plaza en Tercera FEB.

Desde el club pacense han informado que volverán a contar con jugadores procedentes de distintos puntos de España y de varios países, lo que implica un exigente trabajo burocrático y documental. Por este motivo, el CBA, actualmente inmerso en la construcción de su próxima plantilla, ha comunicado que no cerrará el proceso hasta el próximo 1 de septiembre.

