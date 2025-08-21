Miriam Casillas competirá en Chicago como preparación para el Europeo

La triatleta pacense Miriam Casillas se encuentra ya en Chicago, donde este sábado disputará una de las pruebas del circuito internacional Supertri, considerado uno de los eventos más exigentes del calendario profesional. La deportista, que compite con la escuadra del Triatlón Ferrol, ha recibido una invitación especial para formar parte del equipo Crown Racing, conjunto que lidera actualmente la competición y en el que milita la británica Georgia Taylor-Brown, medallista olímpica en Tokio.

Casillas afronta la cita norteamericana con la mirada puesta en su próximo gran reto. La pacense ha explicado que se trata de una oportunidad para realizar un entrenamiento de calidad y ganar ritmo competitivo de cara al Campeonato de Europa, que tendrá lugar la próxima semana en Estambul. Ese será, sin duda, uno de los objetivos principales de la temporada para la internacional española, que busca consolidarse entre las mejores especialistas del continente.

Con su presencia en Chicago, Miriam Casillas confirma una vez más su condición de referente del triatlón español, alternando competiciones internacionales de máximo nivel con su preparación para las grandes citas del calendario.