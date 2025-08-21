Pavón afila el colmillo blanquinegro

El Badajoz sigue sumando buenas noticias en su preparación estival y esta vez el protagonista fue Antonio Pavón. El atacante blanquinegro fue decisivo en el Municipal de Quintana de la Serena, donde con dos goles en la primera mitad guio a su equipo hacia un sólido triunfo por 0-2 frente al CD Quintana. Con esta victoria, los de Juan Marrero alcanzan ya su tercer triunfo de la pretemporada, el segundo de manera consecutiva.

No fue un encuentro sencillo en cuanto a efectivos. Las numerosas bajas, entre ellas las de Tienza, Jesús Sánchez, Dani Cordero, Iturraspe, Borja Domingo, Pablo Rodríguez y David Grande, obligaron al técnico a completar la convocatoria con hasta siete jugadores del filial. Aun así, el once inicial presentó un bloque reconocible, con Alonso bajo palos, una zaga formada por Álex Galán, Lobato, Adri Escudero y Pata, y un centro del campo equilibrado con Fran Miranda y Gus Quezada. Por delante, Bermúdez y Barre en las bandas y la dupla ofensiva Pavón-Alegría.

El guion del partido se inclinó pronto del lado pacense. Apenas se habían disputado ocho minutos cuando Alegría, con una inteligente dejada, habilitaba a Pavón. El delantero, llegando desde segunda línea, definió con una volea precisa para abrir el marcador. Un tanto que reforzó el dominio visitante y que encontró continuidad veinte minutos después, momento en el que Gus Quezada recuperó en campo rival, Barre descargó de primeras y Pavón, tras acomodarse el balón en la zurda, firmó el 0-2 con un disparo cruzado que sorprendió al guardameta local.

Durante la primera mitad el Badajoz exhibió su versión más reconocible, con amplitud en las bandas, movilidad en ataque y solidez en la posesión. El Quintana apenas logró contener el despliegue ofensivo de un equipo que encontró en Pavón un recurso constante al espacio y en Alegría un buen socio para las combinaciones de ataque.

El ritmo bajó tras el descanso, condicionado por el cansancio y la lógica rotación de efectivos. Pese a ello, el conjunto de Marrero mantuvo la iniciativa y no concedió opciones al rival. Sin más movimientos en el marcador, el Badajoz cerró una victoria convincente que da continuidad a su línea ascendente en esta pretemporada.

La próxima cita tendrá lugar este sábado en el Nuevo Vivero, donde el cuadro pacense recibirá al Extremadura a partir de las 20.30. Será un partido especial en el que tendrá lugar la presentación oficial del cuerpo técnico, la plantilla y las nuevas equipaciones ante una afición que espera seguir ilusionándose con el proyecto.