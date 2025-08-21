El Vítaly La Mar BCB incorpora al joven ala-pívot Axel Royo como apuesta de futuro

El Vítaly La Mar BCB continúa fortaleciendo su proyecto de cantera y lo hace con una incorporación que mira al medio y largo plazo. Axel Royo, ala-pívot/pívot de 16 años y 1,95 metros de altura, internacional con Paraguay en categorías inferiores, se suma a la estructura pacense.

Formado en el Club Deportivo San José, Royo dio sus primeros pasos en el baloncesto a los 11 años en el Minga Guazú de Paraguay, donde debutó en el torneo nacional. Su progresión lo llevó a obtener una beca deportiva en el Club Deportivo Británico Paraguayo y su colegio homónimo, participando en competiciones locales e internacionales en Brasil y Paraguay, además del exigente Torneo Metropolitano. Su evolución despertó el interés del Deportivo San José, último club en el que militó antes de aterrizar en España.

Su trayectoria ya cuenta con un palmarés significativo para su edad. Se ha proclamado campeón invicto del Torneo Metropolitano U15, ha sido seleccionado con la Paraguaya U15, preseleccionado para la U17, subcampeón nacional U17 y campeón invicto de la Taça Paraná U16.

Actualmente estudiante de 1º de Bachillerato, el joven afronta esta nueva etapa en Badajoz acompañado de sus padres y familiares residentes en España. Él mismo no oculta su ilusión. «Es una sensación única, soñaba desde pequeño poder jugar en un equipo como el BCB», confesó tras confirmarse su fichaje.

Royo se define como un jugador con buena lectura de juego, solidez defensiva y capacidad para definir cerca del aro. Con su llegada, el Vítaly La Mar BCB reafirma su compromiso con el desarrollo de jóvenes talentos y la consolidación de un proyecto de cantera que busca no solo atraer jugadores con proyección internacional, sino también impulsar el crecimiento del baloncesto pacense.