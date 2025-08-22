Fútbol. Primera Federación
El Cacereño cierra los amistosos este sábado en Sevilla ante el Betis B
El equipo de Julio Cobos sigue con su puesta a punto para el inicio de dentro de siete días
El Cacereño de Julio Cobos cierra este sábado (20.00 horas) su ciclo de encuentros amistosos de pretemporada antes del inicio liguero, justamente una semana antes del debut en Pontevedra. Será el duelo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol de Sevilla ante el Betis B, del grupo 2 de Segunda Federación, con entrada gratuita para los aficionados. Se espera que haya un número considerable de seguidores verdes, dados los precedentes de un equipo que está generando una expectación considerable en su entorno.
El partido servirá para que Cobos haga las últimas probaturas después de una pretemporada que se ha saldado con seis triunfos, un empate, a lo que hay que unir las dos mitades disputadas en el Torneo Colombino, lo más reciente, en el que hubo empate ante el Zamora (0-0) y derrota ante el anfitrión, el Recreativo (2-0), que impidió levantar el prestigioso evento, uno de los de mayor recorrido del fútbol nacional.
A por la mejora
Cobos ha apuntado estar satisfecho con el trabajo desarrollado en los partidos y los entrenamientos en El Cuartillo, pero que aún quedan problemas que solventar.
Mientras, las obras del cambio de césped siguen en el Príncipe Felipe. La idea era que estuviese ya para el debut en casa, en la tercera jornada ante el Arenteiro, aunque sigue siendo una misión complicada y sea toda una incógnita pese a que se sigue trabajando al máximo ritmo para que todo esté listo en tiempo y forma.
