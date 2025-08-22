Baloncesto. Segunda FEB
El Cáceres vuelve a perder en su segundo torneo en China
Es la cuarta derrota del equipo, esta vez ante los locales Liaoning Flying Leopards (66-95)
Pablo Parra
Se sabe que no ha sido muy fácil la adaptación, pero los resultados que llegan desde China siguen siendo malos para los extremeños. El Cáceres Patrimonio de la Humanidad, o al menos la expedición que ha enviado en su representación, con jóvenes jugadores de la región y de fuera de ella, ha vuelto a perder en el continente asiático ante los locales Liaoning Flying Leopards (66-95).
El máximo anotar del equipo fue, saliendo del banquillo, Alejandro Martínez, con 16 puntos. Le siguen Luis Dallacosta, con 10, y Dani Lara, con 9 tantos. Ambos saliendo también como suplentes. Paco del Águila volvió a jugar después de superar sus molestias en el cuádriceps saliendo de titular y anotando 2 puntos. Siguen en la enfermería Juan Santos, con problemas de espalda, y Juan Ballespín, sin minutos aún.
El quinteto inicial, junto a Del Águila, lo formaron Juan Sánchez (8), Nico Marina (4), Juan López (3) y Dani Garcia Casarrubios (6). El resto de puntos se los repartieron Jesús Ruiz (3) y Juan Diego Valverde (5).
Segundo torneo
Después del torneo en Ji’an, que acabó con un balance de tres derrotas y ninguna victoria, el equipo dirigido temporalmente por Antonio Tienza se encuentra disputando su segundo y último torneo internacional en la ciudad de Fuxin, cerca de Shenyang.
Disputarán tres partidos en total en este. El primero el de este viernes, con derrota ante Leopards. El sábado juegan el segundo ante los Melbourne Tigers y al día siguiente, domingo, contra TBT Team Arkansas. Ambos partidos sin hora anunciada y ambos rivales ya conocidos del torneo anterior. Habrá que ver si hay revancha o, por el contrario, la aventura acaba con un pleno.
