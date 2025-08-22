Italia
Estefanía Fernández, campeona del mundo con el equipo español de K4 de Piragüismo Esprint
Las palistas españolas eran terceras en el ecuador de la final (250 metros), pero en el segundo tramo lograron remontar
La emeritense Estefanía Fernández se ha proclamado campeona del mundo con el equipo español de K4 500 en los Mundiales de piragüismo esprint que se celebran en Italia.
Con una espectacular remontada en los metros finales, el equipo femenino español de K4 500, integrado por Estefanía Fernández, Sara Ouzande, Lucía Val y Bárbaro Pardo, ha entrada en primera posición y se llevan el oro de este campeonato mundial.
Las palistas españolas eran terceras en el ecuador de la final (250 metros), pero en el segundo tramo lograron remontar y llegaron a la meta por delante de China y el equipo neutral de atletas.
Las vigentes subcampeonas de Europa llegaron a esta final tras imponerse en su semifinal también a China.
Más éxitos
Mientras, el gallego Pablo Graña se llevó la plata en C1 200 metros, la distancia donde es el vigente campeón de Europa, y suma su tercer metal de 2025 -tras un oro y otra plata-. El de Cangas solo fue superado -por apenas tres centésimas- por el uzbeco Artur Guliev, oro, y el ruso Sergey Svinarev terminó tercero.
Por su parte, en el K4 500 metros masculino, donde España se colgó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París, el combinado nacional repitió color de medalla, bronce, este viernes. Sin los olímpicos Saúl Craviotto y Marcus Cooper y con Adrián del Río y Alex Graneri completando la embarcación junto a Carlos Arévalo y Rodrigo Germade, el equipo cruzó la meta en 1:19.33, a solo cuatro décimas de los campeones del mundo, Portugal.
España se situaba primera al paso por los primeros 250 metros, pero fue perdiendo terreno ante el empuje de la embarcación lusa y de Hungría, que se colgó la presea de plata.
La cuarta medalla del día para la delegación española, otro bronce, llegaría de la mano de Àngels Moreno y Viktoriia Yarchevska en C2 500 metros. Con un tiempo de 1:54.84, la dupla española finalizó a casi dos segundos de las campeonas, las ucranianas Liudmyla Luzan e Iryna Fedoriv, con las canadienses Zoe Wojtyk y Katie Vincent segundas.
Por su parte, la zamorana Laura Pedruelo terminó sexta en la final de K1 1.000 metros, mientras que el pontevedrés David González concluyó en séptima posición en la categoría de VL1 de paracanoe 200 metros. Además, lograron el pase a sus respectivas finales María Corbera, en C1 500; Pablo Crespo, en C1 1.000; y Roi Rodríguez, en K1 1.000.
