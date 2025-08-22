El Extremadura Arroyo disputará cuatro partidos en pretemporada

El presidente del Extremadura Arroyo, Adolfo Gómez, y el entrenador del equipo que volverá a militar una temporada más en Superliga Femenina 2, Pablo Alonso, mantuvieron en la tarde del jueves una reunión en la que concretaron los detalles del trabajo de pretemporada de cara a la campaña 2025-26. Comenzará el 1 de septiembre y se disputarán un total de cuatro partidos de preparación. Durante las dos primeras semanas se llevarán a cabo sendas sesiones de trabajo diarias, en las que se alternarán entrenamientos en cancha y en el gimnasio.

Aunque el objetivo es que la plantilla al completo comience esta fase de pretemporada a la vez, parece que la problemática derivada de los visados podría propiciar que las tres jugadoras extranjeras, Juana Giardini, Brenda Arango y Sara Gabrielly, se incorporen con algún día de retraso.

En cuanto a los partidos que servirán para ir conjuntando al equipo de Alonso de cara al inicio liguero del próximo 4 de octubre, la escuadra arroyana se presentará ante su afición con la celebración del XVII Trofeo Ibérico 'Mujeres', con un doble enfrentamiento ante la formación lusa del Os Belenenses (días 20 y 21 de septiembre).

Cinco días más tarde (26 de septiembre), el equipo extremeño se desplazará a la capital para medirse al Vóley Playa Madrid y dos jornadas después (28 de septiembre), participará en el Torneo Élite Diputaciones, en el que se enfrentará al Licenciados Reunidos cacereño, recién ascendido a Primera División Nacional, en una cancha y a una hora aún por determinar.