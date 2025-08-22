Ciclismo
Jose María Martín, del Pebetero, también gana en La Mancha
Su compañero, Adrián Benito, se encuentra segundo en la clasificación general y es la esperanza de los zafrenses para hacerse con la vuelta
Pablo Parra
El zafrense Extremadura Pebetero vuelve a lograr una nueva victoria en La Vuelta a Castilla-La Mancha gracias a Jose María Martín. En esta tercera etapa, el equipo «ha trabajado, con los objetivos muy claros de luchar la etapa con Martín, ganándola este con mucha autoridad en un derroche de fuerza y explosividad». Además, la idea es «seguir con la ambición de ganar», pues otro de sus ciclistas, Adrián Benito, se encuentra en el segundo lugar de la clasificación general después de ser este viernes quinto en la meta de Campo de Criptana.
La salida de esta etapa, la más larga con 163,8 kilómetros de recorrido, tuvo lugar en Pozuelo de Calatrava y la meta en el mencionado municipio de Ciudad Real. El vencedor Martín realizó, según asegura su club, «un grandísimo trabajo, controlando la carrera de principio a fin, sobre todo en los últimos 20 kilómetros donde tomó la cabeza del pelotón poniendo un fuerte ritmo para que nadie pudiese romper la unidad hasta la entrada en la meta».
Por su parte, Adrián Benito, quinto a solo seis segundos de su compañero, es la esperanza de la entidad de Zafra para optar a la victoria del torneo gracias a su segundo puesto y a su corta distancia con el líder (solo 44 segundos). Jose María Martín será el corredor donde más se apoye para conseguir el objetivo.
