Lunin regresa a donde fue feliz mientras piensa en sus minutos

En el debut de Liga del Real Madrid, Thibaut Courtois se quedó sin hacer una sola intervención. Solo apareció, junto a Gonzalo, para bloquear un intento de cabeza de Budimir. La plácida vida del belga en el arranque de temporada, sobre todo, gracias al buen hacer de la renovada defensa. En el banquillo, Lunin, lugar del que ucraniano ha salido del conjunto blanco solo ante las lesiones del belga, uno de los mejores -o el mejor en pleno rendimiento- de Europa en su posición.

Las lesiones de Courtois como oportunidad

La pasada temporada, el ucraniano terminó con 1.320 minutos en 14 partidos, aprovechándose los problemas físicos que sufrió Courtois en determinadas fases del campeonato. Cabe recordar que Thibaut sufrió en la temporada 2023/2024 una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en un entrenamiento. Tras pasar por quirófano, se perdió prácticamente toda la campaña, después de sufrir una rotura de menisco interno en la rodilla derecha.

Sin embargo, el titularísimo reapareció justo para quitarle el premio a Lunin por el que había trabajado: la final de la Champions en la que el Real Madrid conquistó la 'Decimoquinta'. Con 26 años, el ucraniano siempre se ha debatido entre salir o mantenerse desde una segunda fila incómoda, que le permite tener minutos en competiciones secundarias como la Copa del Rey, pero sin acceder a la gratificación de la lucha por los títulos, como también le sucedió en la final frente al Barça.

Lunin y Courtois, durante la Supercopa de Europa 2024. / MARISCAL / EFE

Justamente, una de las pocas noches en las que Courtois perjudicó a su equipo, con una salida en falso que acabaría en el gol de Ferran Torres para forzar la prórroga, y a la postre, el título de Copa para el Barça. Esto ha llevado a Lunin a estar, cada verano, en una eterna rampa de salida, algo confesada por su propia familia. “Si mi marido tiene que abandonar este país, le apoyaré e iremos a donde sea necesario", confesaba Anastasia Tamazova, su mujer en el verano de 2024.

Oviedo, el primer lugar donde fue clave Lunin

El comentario se produjo después de una temporada en la que Lunin demostró estar capacitado para estar al frente de la portería de cualquier portería de primer nivel. Además de reflejos y templanza, puso en valor virtudes como los penaltis. En la alternancia del pasado curso no alcanzó ese nivel, mostrándose dubitativo en partidos como el de Copa contra el Celta, dejando palpable el difícil rol de los porteros suplentes.

Las dudas de 2024 se resolvieron con una renovación a través de la que el Madrid aseguraba una duplicidad de seguridad para su portería. Lunin aceptó prolongar su contrato hasta 2030, consciente, en todo momento, de que estaría a la sombra de Courtois. Andriy viaja este fin de semana a Oviedo, el primer lugar en España en el que se sintió feliz. Fue en la última de sus tres cesiones (Leganés, Real Valladolid y Real Oviedo), donde más feliz fue.

Andriy Lunin, en su etapa como jugador del Real Oviedo. / LNE

En su única campaña en Segunda se consolidó como el portero con más partidos en una temporada complicada para la escuadra asturiana, que, tras 24 años, ha regresado a la máxima categoría. Logró imponerse a Alfonso Herrero y Champagne, dos porteros más experimentados. El buen hacer de este tercer préstamo, después de menos oportunidades en sus anteriores destinos, terminó por convencer al Real Madrid, que lo fichó del Zorya Luhansk (una de las regiones anexionadas por Rusia) cuando apenas había cumplido los 18 años.

Xabi Alonso repartió minutos en Leverkusen

Este verano ha aparecido el Fenerbahçe de Mourinho en escena para plantear el fichaje de Lunin. Aunque todo dependería de una salida del croata Dominik Livaković, sensación croata en los últimos torneos de selecciones, para que realmente un traspaso o una cesión con compra fuese un salto adelante para el ucraniano en una competición como la liga de Turquía. Con el fin de mercado cerca, Lunin se aferra al rol que dio Xabi Alonso al portero suplente en el Bayer Leverkusen.

El meta principal para el vasco en Alemania estos años fue el eslovaco Lukas Hradecky. Pero su segunda opción, el checo Matej Kovar, tuvo su protagonismo, sobre todo fuera de la Bundesliga. Por ejemplo, en la temporada 2023/2024, la del doblete de liga y copa, disputó 17 partidos y sumó 1.530 minutos. Fue clave en el 'torneo del K.O.', aunque la final la jugó Hradecky, con resultado favorable para el Bayer.

Xabi Alonso sí le concedió el derecho de jugar la final de la Europa League, en la que el Leverkusen fue arrollado por el ciclón Lookman para darle el triunfo a Atalanta. En la Champions del año pasado, Xabi Alonso alternó a Hradecky y a Kovar, hasta el punto de que en octavos, contra el Bayern, el segundo jugó la ida y el primero la vuelta, después de que varios errores del checo. El resultado entre uno y otro fue similar y los bávaros pasaron cómodamente de ronda.

Aunque el técnico vasco ha empezado esta temporada asegurando que "no hay nadie fijo en el once", Courtois es una pieza fundamental del conjunto blanco desde varias campañas, siendo decisivo en las dos últimas conquistas europeas. De ahí que Lunin se aferre más a los números y el mando del Leverkusen, aunque sea como espejismo. A su favor juega que el único cargo importante del staff que ha mantenido Xabi Alonso es a Luis Llopis, entrenador de porteros, quien conoce y ha trabajado con los dos los suficiente como para poner en valor sus virtudes en los contextos que puedan darse.