El Mérida golea al Unionistas en Salamanca (2-5)

Festín del Mérida en casa del Unionistas de Salamanca para terminar los amistosos de pretemporada. El equipo de Fran Beltrán se impuso por un cómodo 2-5 a un equipo que será rival en el grupo 1 de Primera Federación tras protagonizar una exhibición ofensiva considerable en el Memorial UDS.

El encuentro prácticamente quedó sentenciado en el primer tiempo con el 0-3 en el marcador, con tantos anotados por Álvaro García, Javi Domínguez y el local Juan Encuentra en propia meta. En el segundo acto marcó de nuevo el Mérida con Álvaro García, recortaron hasta el 2-4 los locales Álvaro Gómez y Tomás Cáceres y el último tanto lo hizo Artola.

Cacha, firmado

Mientras, Pablo Cacharrón Blanco, futbolísticamente ‘Cacha’ (12 de junio de 1997, Lugo) se convirtió este viernes en nuevo jugador del Mérida para esta temporada 25-26. Con ello suma el efectivo número 21 del equipo y se completa la demarcación específica de guardameta.«Se trata de un portero que cuenta con una dilatada experiencia a la categoría que viene a sumar competitividad a la portería romana», ha valorado el Mérida en su anuncio de fichaje.

Cacha llega procedente del Lugo, también del grupo I de Primera Federación. Antes pasó por Unionistas de Salamanca, Pontevedra, Tarazona y Barakaldo.