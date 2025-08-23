Alerta Marchena en el triunfo del Cacereño ante el Betis B (2-3)

El Cacereño acabó los amistosos de pretemporada con un triunfo en casa del Betis B (2-3). Sin embargo, lo peor de la tarde noche fue la lesión del polivalante Antonio Marchena, cuyos gestos y gritos de dolor sobrecogieron extraordinariamente tras un choque con un rival en el segundo tiempo. El canterano del Betis, ex del Estepona, era una de las sensaciones del CPC.

Julio Cobos situó esta vez en el once inicial a Diego Nieves en la portería. Habrá que ver qué sucede en el inicio liguero y si es el manchego o Iván Martínez el elegido. Es evidente que del resto de la alineación repetirán muchos en Pasarón el sábado 30 en Ponteveddra. Al meta del ascenso le acompañaron en la titularidad Emi, Crespo, Martínez, Joserra, Deco, Rementería, Ajenjo, Berlanga, Iván Fernández y Diego Gómez.

En el Betis Deportivo lo más llamativo era la presencia desde el comienzo del delantero cacereño Rodrigo Marina (19 años, 1’88 de estatura y tremendo poder físico goleador desde muy niño), formado en el Diocesano y que lleva varios años en Sevilla.

Efectividad

El filial capitalizaba el balón desde el comienzo. Y el premio lo recibió en el minuto 7 tras una estrategia de un córner, con pase atrás, dejada de Marina y gol de Morante (1-0). Tanto de talento.

No tardó en empatar el Cacereño. Cuatro minutos después, con el origen de un balón interior de Deco a Ajenjo acabó en la diana de Unai Rementería (1-1, min. 12).

Celebración de un gol del Cacereño. / César Pavón

Diego Gómez hizo el 1-2 después con pase preciso de Adri Cespo. El Cacereño había reaccionado a lo grande. El delantero del CPC estuvo a punto de hacer otro tanto a continuación. En el 21, Rodrigo Marina aprovechó un rechace de Diego Nieves para hacer el 2-2. La efectividad estaba siendo total:cuatro goles sin llegar a la mitad de este primer acto. Tremendo.

Ahí pareció acabarse la verticalidado, con los equipos ajustando más sus defensas, no demasiado afortunadas en este sábado.

Segunda parte

En el segundo tiempo, Cobos introdujo en la Ciudad Deportiva Juan del Sol casi un equipo entero nuevo, ya que entraron de salida, además del meta Iván Martínez, Osama, Marchena , Raúl Sanchís, César Gómez, Carlos Gónzález, Morales y Sanchidrián.

César Gomez tuvo posibilidades del 2-3 en una contra, verdadera arma predilecta del Cacereño.

Y llegó pasado el primer cuarto de hora la mala noticia de la lesión de Marchena, cuyos gritos de dolor asustaron sobremanera. Y lo hacía en su casa prácticamente. En los próximos días se conocerá el alcance exacto, pero las sensaciones son realmente malas. Salió el juvenil Iker Bidaurrázaga. Después haría lo propio Mario Valiente, el otro juvenil.

César Gómez hizo el 2-3 en una contra de manual. Golazo. Se acabaron las pruebas. Ya todo estará centrado en el debut liguero. Y todo, con Marchena en el pensamiento. El periodista Fernando Sosa (Canal Extremadura) ha asegurado en sus redes sociales que el andaluz tiene roto el ligamento cruzado anterior, con lo cual se podría perder toda la temporada.

