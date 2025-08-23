El Coria firma una igualada ante un eficaz Santa Amalia

El Coria cerró su pretemporada con un empate en su visita al campo del Santa Amalia (1-1), conjunto de Tercera que este verano ha demostrado ser un rival incómodo para equipos de categorías superiores. El partido, intenso y con ocasiones repartidas, sirvió para medir fuerzas antes del inminente inicio liguero.

El choque arrancó con imprecisiones en ambos bandos, sin un dominador claro. Fue el Santa Amalia el que golpeó primero: en torno al minuto 20, los locales aprovecharon una acción ofensiva para adelantarse en el marcador y poner en aprietos a los corianos.

La reacción visitante no se hizo esperar. Apenas diez minutos después, Adrián Jaraiz culminó una jugada en ataque para igualar la contienda con un remate certero que devolvía la tranquilidad al equipo de Rai Rosa. El empate espoleó al Coria, que a partir de entonces generó varias ocasiones de peligro. En el minuto 35, hasta tres remates consecutivos encontraron la respuesta del portero local, que mantuvo a los suyos en pie.

Poco después, Jacobo rozó el gol con un lanzamiento de falta que se marchó muy cerca de la escuadra. La ocasión más clara antes del descanso llegó en una jugada individual de Mba por banda: su disparo fue rechazado y el balón cayó a los pies de Tapia, que volvió a topar con un inspirado guardameta rival.

Segunda parte

Tras el paso por vestuarios, el guion apenas varió. El Coria llevó el peso del juego y estuvo más cerca del segundo tanto que su rival, pero la falta de acierto en los últimos metros le privó de la victoria.

El Santa Amalia, sólido en defensa y con un portero en estado de gracia, supo resistir hasta el pitido final.