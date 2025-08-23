El Mérida llegará en buena dinámica al inicio de liga

El Mérida debutará en competición liguera el próximo sábado día 30 (19.30 horas) recibiendo en el Romano José Fouto al Barakaldo. Antes de que se inicie lo verdaderamente importante, ha protagonizado una pretemporada en línea claramente ascendente, pues tras algún traspiés con rivales de inferior categoría, lo cierto es que la victoria ante el Betis Deportivo (1-2) y, sobre todo, la goleada del pasado viernes en Salamanca (2-5) supone llegar con bastante optimismo a la disputa por los tres primeros puntos del curso.

En este sentido, el propio técnico emeritense, Fran Beltrán, tras el encuentro ante el Unionistas se mostraba contento porque «hemos estado bien, hemos sido superiores, agresivos y hemos dominado el partido». Más allá del resultado, «como siempre, cuando ganas o cuando pierdes, hay cosas que corregir y matizar».

Crecimiento social

A nivel social, la campaña de abonados está siendo la más numerosa de la historia del club a estas alturas (3.145 abonados totales, 688 abonados nuevos), por lo que Beltrán está convencido de que «la gente nos espera con ánimo y es consciente de que el rendimiento del equipo varía según el estado de ánimo. Estoy convencido de que va a ser una caldera, que la gente que venga va a venir ‘a full’ y la temporada la vamos a empezar con doce», comenta el técnico.

Sobre el estado físico de futbolistas con problemas, Pipe jugó en Salamanca y Luis Pareja ya está corriendo, según el preparador, «Desde el principio hemos indicado que le damos importancia a una serie de cosas que van más allá del resultado. El equipo médico y los preparadores físicos han hecho un gran trabajo para llegar a la primera jornada en muy buen estado físico y con muchos efectivos».

La cuestión más atípica de este verano para la parroquia emeritense es que en las últimas semanas del mercado todavía quedan jugadores por llegar, principalmente de carácter ofensivo, aunque en el seno del club se reconoce que el plantel está lo suficientemente completo como para poder competir sin problemas. Habrá que esperar estos días.

