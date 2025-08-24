Judo
Cristina Cabaña y Daniel Nieto se preparan en Valencia
Los judocas del Stabia se entrenan para la temporada, así como el también extremeño Iñaki Baztán
La ciudad de Valencia a lo largo del mes de de agosto suele ser sinónimo de vacaciones para la mayoría. No es así para los mejores judocas del panorama internacional, que como cada año acuden a entrenar a la capital del Turia en una cita que cada año crece en número y calidad de participantes.
Entre los más de 1.500 atletas que han participado muy activamente en este Campo de Entrenamiento Olímpico se han encontrado estado los judokas emeritenses Cristina Cabaña y Daniel Nieto, deportistas pertenecientes al Judo Club Stabia, así como otros extremeños como Iñaki Baztán.
Próximas citas
Los actuales campeones de España han participado en sesiones de entrenamiento del 17 al 23 de agosto con la mirada puesta en sus próximos compromisos internacionales.
Así, Iñaki Baztán participará en el Campeonato de Europa Júnior, mientras que Daniel Nieto y Cristina Cabaña comenzarán la temporada en el Open Europeo de Praga, todo ello en el mes de septiembre.
Los representantes regionales esperan firmar, de nuevo, una buena temporada para seguir de este modo en la élite de este deporte a nivel internacional.
- El gobierno replica al alcalde de Jaraíz: 'La responsabilidad de los fuegos artificiales es de los ayuntamientos
- Desembarca en Cáceres la cadena Encuentro, con tallas de la 38 a la 48
- Rifirrafe municipal por el sueldo de la alcaldesa de Membrío
- Todos los detalles de la nueva Virgen de la Montaña, la obra que transformará Cáceres
- Alerta Marchena en el triunfo del Cacereño ante el Betis B (2-3)
- La muralla histórica de Plasencia cada vez más cerca
- La empresa de Cáceres que hará visitable la primera cueva del Calerizo
- Fray Guillermo se despide de Guadalupe y se traslada a Cáceres: le releva Fray Vidal