Cristina Cabaña y Daniel Nieto se preparan en Valencia

La ciudad de Valencia a lo largo del mes de de agosto suele ser sinónimo de vacaciones para la mayoría. No es así para los mejores judocas del panorama internacional, que como cada año acuden a entrenar a la capital del Turia en una cita que cada año crece en número y calidad de participantes.

Entre los más de 1.500 atletas que han participado muy activamente en este Campo de Entrenamiento Olímpico se han encontrado estado los judokas emeritenses Cristina Cabaña y Daniel Nieto, deportistas pertenecientes al Judo Club Stabia, así como otros extremeños como Iñaki Baztán.

Próximas citas

Los actuales campeones de España han participado en sesiones de entrenamiento del 17 al 23 de agosto con la mirada puesta en sus próximos compromisos internacionales.

Así, Iñaki Baztán participará en el Campeonato de Europa Júnior, mientras que Daniel Nieto y Cristina Cabaña comenzarán la temporada en el Open Europeo de Praga, todo ello en el mes de septiembre.

Daniel Nieto. / Stabia

Los representantes regionales esperan firmar, de nuevo, una buena temporada para seguir de este modo en la élite de este deporte a nivel internacional.