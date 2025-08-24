Deco: «El objetivo del Cacereño, sin engañar a nadie, debe ser la salvación»

Voz autorizada desde que llegó al Cacereño en 2023 procedente del Coria, el respeto a Fernando Pérez Quijada, ‘Deco’ (Puebla de Argeme, 25 de enero de 1996), es generalizado. En esta entrevista habla de pasado, presente y futuro del club y de un futbolista que se ha granjeado el cariño de los aficionados por su doble vertiente defensiva y ofensiva, pero sobre todo por su actitud en el campo. Este año recoge el testigo de su amigo Álvaro Clausí con la capitanía. Mientras, en el club lamentan la grave lesión de Marchena (aún por confirmar oficialmente, pero puede tener ligamento cruzado), producida el sábado en Sevilla.

Antes de nada, hay que recordar que usted fue internacional español en categorías inferiores, que se habló mucho de que podía ser un jugador de Primera, pero no ha sido así. ¿Qué ha pasado para que su carrera no haya llegado hasta la cúspide?

Antes de nada tengo que decir que mi paso por Málaga fue la mejor etapa de mi vida. Me fui siendo un niño y volví siendo un hombrecillo. Creo que me faltó aprovechar las oportunidades que tuve. El fútbol está lleno de momentos que hay que aprovechar y no pude o no tuve la suerte de hacerlo.

Deco, en este diario. / Carlos Gil

¿Qué queda de aquel niño que se fue de la UP Plasencia con 14 años hasta Málaga?

Me fui con esa edad, y de todo aquello queda la misma persona, aunque sea ahora un adulto. Pasé ocho temporadas, que no son ocho años, y que cada una tuvo sus momentos. Futbolísticamente sí soy muy diferente al que llegó allí, como es lógico.

Dicen también (lo dice Deco) que ha sido feliz en el fútbol durante 12 años d e profesional…

Con 17 años ya estaba en el filial del Málaga. No he jugado en Primera, pero sí en categorías de buen nivel. Recuerdo que era la Segunda B, y que es verdad que he sido feliz. El fútbol es mi vida, llevo desde siempre ahí. Hay días buenos y días malos y también temporadas en las que no sale nada. La de Guijuelo de hace cuatro años ha sido la peor temporada de mi vida, de estas veces que no sabes qué pasa. Descendimos incluso y después tuve la suerte de irme al lado de mi casa llegando al Coria, que me dio la oportunidad. A partir de ahí volví otra vez a sentirme jugador de fútbol.

La renovación

Y ahora, en el Cacereño, cumplirá su tercera temporada. ¿Dudó renovar?

No, no. Desde que ascendimos, e incluso antes tras lo que se vivió el año anterior ya quería seguir. Incluso antes del playoff la gente por la calle estaba pendiente de lo que hacíamos. La afición creía en el ascenso casi más que nosotros. ¿Qué se alargó la renovación? Sí, y yo mismo esperaba haberla cerrado mucho antes, pero mi primera intención siempre era quedarme aquí y no dudé nunca.

Pero tenía alguna oferta de otro club extremeño…

Algo había, pero no se llegó a concretar nada por lo que he dicho antes: quería quedarme aquí. Tampoco nos costó mucho lo de entendernos. Si no hubiera sido así, claro que se hubieran valorado otras cosas, pero tanto mi agente como yo sabíamos lo que queríamos, y eso era quedarnos en el Cacereño.

E incluso perdiendo dinero…

No llegué a hablar de cifras. La gente inventa y escucha cosas, pero yo no hablé de dinero. Estoy muy contento aquí porque la temporada va a ser especial y esperemos que también sea bonita y a ver si damos continuidad a lo del año pasado.

Pasados unos meses, ¿cómo explicaría las claves del ascenso a Primera Federación

Sin duda el vestuario, que era una maravilla. Íbamos todos a la idea de Julio (Cobos) desde el minuto 1 del día 1. Había un poco de dudas, pero luego durante el año el vestuario fue lo importante. Fuimos un equipo. El que salía lo hacía bien, y el que entraba solamente 10 minutos a lo mejor resolvía. Cuando un jugador no estaba bien, el que le suplía daba el nivel y yo creo que dimos con la clave.

La temporada

Personalmente, ¿cómo encara esta temporada?

Con muchas ganas. Va a ser una temporada muy bonita, en una categoría que Cáceres llevaba tiempo sin poder disfrutar y también va a ser más profesional con esto del VAR, que estos días nos lo han explicado, y que se va a acercar mucho a lo que vemos por la tele. Lo más importante va a ser competir.

¿Qué vaticinio hace? ¿Dónde se puede situar el objetivo?

El objetivo, sin engañar a nadie, tiene que ser la salvación. Tenemos buen equipo y el nivel ha subido en relación al año anterior, pero hay que ver cómo competimos. Vamos a enfrentarnos a equipos bastante superiores a los que nos hemos encontrado en estos últimos años. La meta debe ser no sufrir por la permanencia, que sabemos que va a ser difícil porque somos nuevos en la categoría. Hay que afianzar al Cacereño en esta Primera Federación.

Este año será el primer capitán, relevando a una referencia como Clausí. ¿Le ha dicho algo su excompañero sobre el asunto? ¿Cómo asume esa responsabilidad?

Sabemos que Clausí era un referente, tanto dentro del campo como fuera. Es muy buena persona y sabía cómo tratar al vestuario. Era el que mandaba y yo tuve la suerte de que me hice muy amigo suyo. En los viajes íbamos en la misma habitación y estábamos juntos todo el día prácticamente siempre. Al final asumo la responsabilidad con muchas ganas y responsabilidad porque sabemos que es una categoría nueva y seguramente van a venir momentos duros durante el año. Hay que demostrar si podemos ser referentes en el vestuario, tanto yo como Javi Barrio, que va a ser el segundo capitán, y tendremos que navegar en las olas.

En su caso, por falta de carácter no será…

No, no, sobre todo dentro del campo. Fuera soy una persona totalmente diferente, pero sí es verdad que en el césped me gusta competir, que mis compañeros compitan conmigo y que sean también un ‘poco perros’. Nunca me ha gustado perder y también tengo que decir que cuanto mejor compito así luego mejor me siento con balón. Va todo unido. También no hay que pasarse, porque hay veces que te centras en árbitros y en cosas que no debes y que te sacan del partido. He ido mejorando con los años en este sentido.

El entrenador

¿Qué se puede decir del entrenador, Julio Cobos, que no se haya dicho ya?

Julio no engaña a nadie. Lo que transmite es lo que es: un entrenador con las ideas muy claras. Personalmente el trato con el jugador es muy cercano y da oportunidades a todo el mundo, algo que no suele ser muy habitual porque los entrenadores tienen su equipo base y a partir de ahí van retocando. Todos los futbolistas tienen su momento y eso te hace estar en alerta: si estás jugando para seguir en el once y si no lo estás para ver que vas a tener la opción de entrar.

¿Cree realmente que hubo un cambio grande en la afición o eso lo provocó el equipo en su segundo año aquí?

En el primero es verdad que había afición y que iba gente al estadio. Yo venía de Coria, de un club modesto y llegué aquí y veía que había 2.000 personas, que no está mal. Pero en lo del gran crecimiento de este último año la clave fue que enganchamos el último partido de la temporada anterior ante el Numancia, que nos metimos en Copa, y que se creó un buen ambiente, y el inicio de campaña, que empezamos muy bien, ganando en casa. Esto hizo que la gente se animara más. Después ganamos a la Segoviana en Copa y nos tocó el Atlético, que fue ahí donde tuvimos suerte, porque nos pudo tocar otro equipo por ejemplo como el Leganés, con todos mis respetos. Además, competimos contra ellos, y ahí la gente se convenció del todo de que íbamos en buena dirección. Además, el equipo jugaba bien y quien iba a verte sabía que se iba a divertir. Luego ya, lo de los últimos partidos y los playoff fue una pasada.

Posando en los exteriores de este diario. / Carlos Gil

Este año también tendrá competencia en su puesto. Durante su carrera apenas ha tenido problemas para hacerse con la titularidad, pero este año es una categoría superior…

Es una categoría superior, hay que recordarlo. Tengo que decir que en mi carrera he tenido mucha suerte con mis compañeros de puesto. Han sido ‘rivales’ fuertes que te hacen entrenar bien, no te permiten bajar la guardia y sabes que o estás al cien por cien y vas para fuera. Este año todos somos conscientes de que la competitividad ha subido y que hay que ponerle a Julio en los mayores aprietos posibles para que elija.

¿Qué papel ha jugado y juega su familia en su condición de futbolista profesional?

Muy importante. Ellos han estado a mi lado siempre. El segundo año que yo estaba en Málaga se fueron allí a vivir conmigo, que no todos los padres harán eso. Mi padre se quedó sin trabajo aquí y encontró trabajo allí. Nunca estuve solo. Después en Barakaldo los veía menos porque estaban más lejos. Ahora están a una hora. Cada lunes voy para allá (a Puebla de Argeme), veo a mi hermano (Thiago, tiene nueve años), al que saco 20 años, a mi hermana (Claudia, 21 años), a mis padres, a mis abuelos… ese día que ves a la familia te recarga las pilas. Yo vivo aquí, al lado del Multiusos, con mi perra (Ibi). Mi hermano juega en el Coria, se le da bien, jajaja.

Deco, con sus hermanos el día del ascenso. / Cedida

¿Y cómo es su vida del día a día en Cáceres?

Entrenamos por la mañana, me tomo mi desayuno, preparo mi comida, duermo siesta, que eso es imperdonable… soy una persona muy casera, a la que le gusta mucho ver deporte. Me puedo ver desde un partido de tenis hasta uno de hockey hierba y me gusta. Hay días que también apetece irse al pueblo con los amigos o tomar algo con los del equipo. Además, mi mejor amigo del pueblo vive aquí y eso también es muy bueno.

¿Y qué hará Deco cuando se retire de los terrenos de juego?

Depende de lo quemado que quede, pero espero seguir en el fútbol: o entrenador, director deportivo… no lo sé. El mundo del fútbol es muy grande, pero al mismo tiempo muy pequeño. Siempre conoces a alguien. Desde que tengo uso de razón estoy relacionado con esto.

¿Se arrepiente de algo de su carrera, como de no haber continuado estudiando?

No, bueno. En Málaga tuve una época un poco ‘nocturna’, eres joven, te ves con dinero. Si volviese para atrás, no te digo que no lo hubiera hecho, porque lo disfrutas, pero luego no sabes si te hubiera ido mejor. Al final esa época la hubiera intentado matizar, jajaja.

Una curiosidad final. ¿Quién es su amigo del vestuario?

Bueno, me llevo muy bien con Javi Barrio, con Joserra, que lo conozco muy bien por coincidir en el Coria, y también con Iván Fernández, con el que también jugué allí. Nosotros tres somos como un grupo más cerradito.

Suscríbete para seguir leyendo