Goleada sin piedad del Cacereño Femenino

El Cacereño Femenino no tuvo piedad del Villanovense, al que goleó con estrépito (0-13). La diferencia de dos categorías (Tercera Federación las seronas y Primera Federación las cacereñas) se notó de manera palmaria en el terreno de juego desde el primer momento del duelo de este domingo.

Las de Ernesto Sánchez dan un nuevo paso en su preparación para la liga, que se inicia el próximo día 7 de septiembre en la visita de las verdes al AEM Lleida, un encuentro inicialmente fijado para las 12.30.

Desde el inicio

El Cacereño ya se fue al descanso con 0-7 para redondear el resultado en el segundo con otros seis goles. Los tantos los hicieron Midori (4), Nerea (2) Yui (2), Lezcano (2), Carrillo (2) y Bella.

Con la mayoría de las futbolistas en la dinámica de grupo y la plantilla prácticamente cerrada, el cuadro extremeño espera firmar una temporada que se asemeje a la que protagonizó la pasada campaña, en la que estuvo cerca de conseguir el ascenso a la Liga F.

Mientras , el filial verde, que jugará en Segunda Federación de nuevo, ganó por 0-2 en su amistoso en Salamanca con goles de Wakana y Raquel Costanza.