El Pebetero reina en la Vuelta a Castilla La Mancha con Adrián Benito

Superioridad absoluta del Extremadura Pebetero en la Vuelta a Castilla la Mancha, ganando la general individual, por equipos y también dos etapas. La victoria ha sido para Adrián Benito, que también ha sido mejor sub-23, mientras que José María Martín se ha impuesto en dos etapas y en la clasificación por puntos.

El Extremadura Pebetero ha dedicado esta victoria, como así ha expresado Adrián Benito ante las cámaras de televisión, al corredor junior Iván Meléndez, del equipo Tenerife Cabberty, fallecido este sábado en competición en un trágico accidente. La escuadra extremeña se une al dolor de sus familiares, amigos y equipo, en un día de luto para el ciclismo nacional.

El Extremadura Pebetero ha dominado de principio a fin y ha ganado esta primera edición de la Vuelta a Castilla la Mancha, realizando una competición impecable con un guion establecido desde la primera etapa y donde todos sus integrantes han competido hasta la extenuación por conseguir el gran objetivo, que era ganar la vuelta con Adrián Benito y conseguir etapas con José María Martín, dos en este caso.

Los tres primeros de la Vuelta a Castilla La Mancha, que ha ganado Adrián Benito, en la ceremonia del podio. / Cedida

Estos triunfos conseguidos este domingo por José María Martín ganando la etapa reina, quinta y última con salida en Mariana (Cuenca) y meta en Molina de Aragón (Guadalajara) con cinco puertos puntuables, tres de ellos de segunda y uno de primera categoría, y por Adrián Benito ganando la general final de esta vuelta, han sido posibles gracias a la entrega de todos y cada uno de los corredores del Pebetero. Sus seis integrantes han terminado la competición, consiguiendo así ganar la clasificación por equipos, la clasificación por puntos con José María Martín y mejor sub-23 con Adrián Benito. «Un día para el recuerdo en la larga historia del equipo, que ha dominado la vuelta con mucha superioridad sobre los equipos rivales, consiguiendo encadenar y ganar las tres últimas vueltas seguidas disputadas en España», asegura el club en una nota.

José María Martín, que ha ganado dos etapas y la clasificación por puntos, ademas de ser sexto en la general final, ha sido el hombre clave del Pebetero para conseguir, como pasó en Vuelta a Zamora, el triunfo para Adrián Benito.

«Ambos corredores están pidiendo a gritos, con sus resultados y actuaciones (son los dos corredores más laureados de España) su pase al campo profesional». n

Suscríbete para seguir leyendo