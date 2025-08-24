Preocupación en el Cacereño por la lesión de Marchena

«Tiene mala pinta, la verdad», decía aún en caliente y con cara de circunstancias Julio Cobos, entrenador del Cacereño, sobre Antonio Marchena, el futbolista verde que se lesionó en el minuto 64 del amistoso del pasado sábado ante el Betis Deportivo. El triunfo en ese duelo (2-3), el último de pretemporada, quedó en un segundo plano por la grave lesión del jugador, que abandonó el campo con visibles gestos de dolor. Todo apunta a la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha, un diagnóstico que está a falta de algunas pruebas médicas para confirmarse cien por cien.

La rotura del ligamento cruzado de la rodilla es una de las lesiones más graves para un futbolista y el tiempo de baja depende de varios factores, aunque es de varios meses en cualquier caso.

Es, sin duda, una baja muy importante para el CPC incluso antes de iniciar la temporada el próximo sábado ante el Pontevedra. Y es así por las características de Marchena (Brenes, 27 de julio de 2002), un jugador polivalente con experiencia en Primera Federación y que ha estado entre los más destacados durante la preparación veraniega. Incluso ha marcado un tanto, en el amistoso frente al Alcorcón (1-1).

El último amistoso

En cuanto al partido de preparación en sí, Cobos explicó que en el primer tiempo les costó, aunque supieron rehacerse rápido al tanto inicial del Betis Deportivo y ponerse rápidamente por delante. «Después, en una acción de pillería, nos han empatado, pero creo que en líneas generales el equipo ha competido bien. Después, en el segundo tiempo -prosiguió el preparador con su relato-, hemos hecho muchos cambio y el equipo se ha mostrado muy sólido, teniendo el balón, creando ocasiones y llegando a la portería contraria. Al final hemos conseguido la victoria, pero todo queda teñido por la desafortunada lesión de Marchena, que tiene mala pinta, la verdad».

No es el de Marchena el único contratiempo que ha sufrido el Cacereño esta pretemporada, pero sí es el más grave. Tras el partido ante el Villanovense, Javi Barrio no ha vuelto a jugar y tampoco lo ha hecho Sanvi.

El Cacereño deja atrás ya la pretemporada y se centra en su estreno en Primera Federación el próximo sábado a las 17.00 horas frente al Pontevedra en Pasarón.

