Fútbol | Tercera Federación
El Badajoz anuncia la salida de David Grande
El delantero se marcha de la entidad pacense y libera una ficha sénior que el club ocupará en la recta final del mercado
La salida de David Grande del Badajoz, hecho que parecía ser cuestión de tiempo desde finales de la pasada semana, se ha hecho oficial. El conjunto blanquinegro anunció este lunes la marcha del delantero, que deja una ficha sénior libre destinada a que el club la ocupe en los últimos días del mercado veraniego.
No ha sido muy fructífera la etapa de Grande como jugador del Badajoz. El delantero llegó al Nuevo Vivero el pasado mes de enero procedente del Costa Amalfi italiano de Serie D, club con el que no llegó a disputar ningún partido oficial.
La inactividad que arrastraba, sumada a varios problemas físicos, hicieron que sus apariciones se vieran muy limitadas. Solo 12 partidos disputó desde su llegada al Badajoz, en los que no consiguió ver puerta.
La poca participación en la pretemporada hacía presagiar que Juan Marrero no contaba con Grande. Su titularidad en Villanueva de la Serena fue la última oportunidad que el técnico valenciano brindó al futbolista, que finalmente no convenció y tuvo que empezar a buscarse un nuevo equipo.
La salida de Dani Cordero al Racing de Santander provocó que el club deslizase que el siguiente en hacer las maletas iba a ser David Grande. El pasado sábado, durante los actos de presentación de cuerpo técnico y plantilla, Grande no fue nombrado.
Menos de 48 horas después el club oficializó su salida, lo que significa que en estos momentos el Badajoz cuenta con dos fichas libres en su plantilla, una Sub-23 y otra sénior. Según ha podido saber este medio, el club trabaja para llenar esos huecos. La prioridad continúa siendo un central, aunque no se descartan incorporaciones en otras parcelas del campo.
