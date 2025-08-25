El Cacereño llega al estreno liguero con los minutos muy repartidos

El Cacereño llega a su debut liguero en Pasarón, este sábado (17.00 horas) ante el Pontevedra, con una hoja de ruta clara: todos cuentan. Julio Cobos ha gestionado la pretemporada con un reparto de minutos muy equilibrado, sin mostrar sus cartas definitivas en posiciones clave y con un grupo que ha respondido en bloque a las exigencias de los nueve amistosos disputados.

La portería sigue siendo la gran incógnita, la defensa ha acumulado más carga de trabajo, el centro del campo se ha movido en torno a un cuarteto muy estable y en ataque la alternancia de minutos ha dejado a los dos ‘9’ prácticamente empatados.

La portería, en el aire

El técnico verde no ha querido desvelar quién será su portero titular en Primera Federación. Tanto Diego Nieves como Iván Martínez han disputado exactamente los mismos minutos (360 cada uno), alternando su presencia partido a partido. La igualdad es total y será en la competición donde Cobos incline la balanza.

La defensa más rodada

Dos nombres destacan en la línea defensiva: Joserra (499 minutos) y Adri Crespo (489). Ambos han sido titulares en siete de los nueve amistosos y llegan al inicio de liga como hombres de máxima confianza.

Muy cerca se sitúa Emi (468), que también ha contado con protagonismo regular. Más irregular ha sido la participación de Iván Martínez (300), que se perdió varios choques por algunos problemas físicos, aunque en dos jugó completos los 90 minutos. De todas formas, su polivalencia, puede jugar tanto de central como de lateral, hacen que sin duda vaya a ser una pieza importante en los esquemas del técnico de Valdehornillos.

Los onces iniciales del Cacereño en los partidos de pretemporada. / CP Cacereño

El caso más llamativo es el de Javi Barrio, que comenzó con protagonismo (240 minutos), pero desde su lesión ante el Villanovense a principios de agosto no ha vuelto a aparecer. Se le espera para el inicio ligero. Oussama (221) ha ido entrando en dinámica tras su fichaje (fue el último en llegar, ya con la pretemporada iniciada), mientras que Sanvi apenas suma 20 minutos, los únicos que jugó en aquel partido en Villanueva. Sus problemas de espalda le están impidiendo rendir al máximo, aunque la desgraciada lesión de Marchena en el último amistoso ante el Betis podrían forzar su vuelta.

Medio campo de equilibrio

La sala de máquinas del Cacereño ha sido una de las líneas con mayor continuidad. El capitán Deco es quien más minutos ha acumulado (459), además de ser el centrocampista con más titularidades (ocho de nueve amistosos). Junto a él, Marchena (443) también ha sido fundamental hasta que una grave lesión en el último amistoso le apartó de los planes de Cobos. Su polivalencia lo convierten en una baja importante incluso antes de iniciar la temporada.

Javi Ajenjo (405) y Rementería (396) han tenido igualmente una carga muy importante de juego, consolidando un núcleo estable que ha dado equilibrio al equipo en la pretemporada.

Ataque coral

El reparto ofensivo ha sido quizá el más coral de todo el plantel. Raúl Sanchís ha liderado en minutos (417), seguido de Iván Fernández (375) y Carlos González (368). Morales (355) y Berlanga (352) también han disfrutado de presencia constante. Iván Fernández es, junto a Deco, el jugador con más titularidades (ocho).

El contraste lo marca Rubén Sanchidrián (122), que no participó en los cinco primeros partidos y nunca ha sido titular, un dato que comparte con Sanvi.

En cuanto a los delanteros centro, la igualdad es máxima: César Gómez (376) y Diego Gómez (364) llegan al estreno prácticamente empatados en tiempo de juego y con sensaciones positivas.

Los juveniles responden

El verano también ha dejado dos nombres propios de la cantera. Mario Valiente (265 minutos) e Iker Bidaurrázaga (229) han contado con oportunidades en prácticamente todos los encuentros y, además, ambos han visto puerta. Un refuerzo que evidencia la apuesta de Cobos por tener fondo de armario desde la base. Ahora ambos esperarán una oportunidad para estrenarse en partido oficial con la camiseta del decano extremeño.

Una gestión milimétrica

El análisis partido a partido deja claro que Julio Cobos ha querido probar, rotar y repartir esfuerzos, evitando cargar en exceso a sus futbolistas. Solo en momentos puntuales, como ante el Villanovense o el Alcorcón, apostó por mantener bloques más largos en el campo.

El técnico llega al debut liguero sin haber enseñado todas sus cartas: mantiene la incógnita en la portería, ha consolidado una defensa con dos pilares claros y afronta el inicio con un ataque que ofrece múltiples variantes. Una pretemporada marcada por la igualdad de minutos, la irrupción de los canteranos y la desgraciada lesión de Marchena, que ensombrece un verano de preparación sólido y competitivo.

