Finaliza la aventura del 'Cáceres alternativo' en China con un pleno de derrotas

Con un mal balance de 0-6 en seis encuentros disputados en dos torneos distintos, uno en la ciudad de Ji'an y otro en Fuxin, la expedición que ha representado al Cáceres Patrimonio de la Humanidad en China vuelve a casa. La finalidad del viaje al continente asiático era promocionar la 'Marca Extremadura' en el extranjero, estando el viaje financiado por la Junta extremeña. No se sabe la imagen que se ha dado de la región, pero es de suponer que mejor que la que ha dado el equipo en la pista.

Fueron cuatro los rivales a los que se enfrentó el equipo cacereño formado por jóvenes canteranos extremeños y alguno que otro de fuera de la región. Dos encuentros con Team Arkansas (58-88 y 79-111), dos con Melbourne Tigers (105-93 y 49-98), uno con Beijing Ducks (105-93) y otro con Liaoning Flying Leopards (66-95). Una diferencia media de 28 puntos, con un balance de -170 (410 tantos a favor y 580 en contra).

Quizás la tarea del técnico al mando, Antonio Tienza, no era nada fácil, manejando un equipo de jugadores que prácticamente nunca habían jugado juntos y con poco margen de adaptación. Al menos ese ha sido el mantra desde el primer día, mostrando igualmente satisfacción pese a los resultados. Aun así, recibir de media casi 100 puntos por partido puede deberse a otros factores.

Luces y sombras para los Segunda FEB

De los jugadores que se encontraban en el popurrí formado para la ocasión, solo dos forman parte de la verdadera plantilla del Cáceres Patrimonio de Segunda FEB: Nico Marina y Juan Santos. La situación de ambos cacereños ha sido distinta en China. Mientras Marina ha sido uno de los referentes ofensivos del equipo, promediando casi 25 puntos de media solo en el primer torneo, Santos ha disputado pocos minutos debido a sus problemas en la espalda. O al menos fue así en el primer torneo en Ji'an, pues no ha habido noticias de si ha jugado o no en Fuxin.

Otros jugadores que han destacado junto al base cacereño han sido los interiores Alejandro Martínez (con 19 puntos en el último encuentro) y Dani García Casarrubios. También el nuevo compañero de Martínez en el San Antonio, Dani Lara, o Luis Dallacosta, del Pablo Laso Academy.

Pretemporada

Una vez acabada la aventura, los jugadores vuelven a sus respectivos clubes y el conjunto extremeño, ya a las órdenes de Jacinto Carbajal, se prepara para dar comienzo a la pretemporada en los primeros días de septiembre. Este lunes han dado comienzo los reconocimientos médicos de algunos jugadores de la plantilla verdinegra como Luis García, DJ Foreman, Alex Mazaira, Matteo Strikker o Álvaro Palazuelos, tal y como ha publicado el club en redes sociales. Posteriormente han tenido lugar los tallajes.

Todo con la intención de llegar bien al primer test (o al menos el primero anunciado) que será el 7 de septiembre en el V Centenario ante el Benfica. A su vez, el día 13 llegará el estreno en el Multiusos en la Copa España ante el Spanish Basketball Academy.