Moralo y Cabeza del Buey, finalistas de Copa Federación

Cabeza del Buey y Moralo jugarán la final de la Copa Federación en su fase regional. Los primeros derrotaron 3-0 al Santa Amalia y los segundos 1-0 al Gévora. Un recién ascendido a Tercera Federación luchará por el título frente al equipo de Navalmoral de la Mata, que ganó esta competición dos veces consecutivas (2020 y 2021). Ambos vencieron como locales sus respectivas eliminatorias de la ronda semifinal, disputadas este domingo a partido único. El título regional de este torneo copero se disputará el próximo domingo en los campos Manuel Sánchez Delgado de Cáceres (20.00 horas).

El Cabeza del Buey se impuso con meridiana claridad (3-0) al Santa Amalia. En la primera ronda salieron exentos del sorteo al que se sometieron siete equipos. Por su parte, los amalienses superaron al Villanovense en la tanda de penaltis tras empatar sin goles en el tiempo reglamentario. Y en su semifinal de este domingo un claro marcador: Cabeza del Buey 3-Santa Amalia 0 con doblete de Duvan (el primero y el tercero) y el otro tanto de Mina. Al descanso ganaban los locales 1-0. El Cabeza del Buey prolonga las buenas noticias para sus aficionados, tras ascender a Tercera Federación, logrando el pase a esta final de Copa Federación.

Y el Moralo disputará su tercera final en el último lustro. Se impuso con un solitario gol de Omar (minuto 57), tras un centro lateral que permitió al jugador fichado de la Arandina anotar el tanto que decidió el enfrentamiento. En semifinales el Moralo superó a domicilio al Montehermoso, ganando la tanda de penaltis en un partido sin goles; por su parte el Gévora también fue mejor en los lanzamientos desde el punto de penalti, en su caso tras empatar 1-1 contra el Pueblonuevo. El partido de este domingo fue el primero de competición oficial que acogió el Municipal con su nueva denominación de Municipal Óliver Torres tras hacerse oficial el cambio el pasado mes de mayo, tras finalizar la pasada temporada.

Por tanto, el próximo domingo final de la fase regional de esta Copa RFEF entre Moralo y Cabeza del Buey. El partido se jugará en los campos Manuel Sánchez Delgado de Cáceres a las 20 horas

El ganador será el tercer equipo extremeño que dispute la fase nacional de esta Copa Federación puesto que ya están clasificados directamente Coria y Jaraíz. Esa fase nacional se disputará el 10 de septiembre al 8 de noviembre; el vigente campeón es el Extremadura de Almendralejo que tras ganar la fase extremeña el pasado verano logró posteriormente el título nacional.

Amistosos del domingo

Además se disputaron otros partidos este domingo de carácter amistoso, dentro de las pretemporadas de diferentes equipos. En el duelo más llamativo empate en un partido entre dos equipos llamados a ser protagonistas de la próxima temporada en el grupo XIV de Tercera Federación: Llerenense 1-Don Benito 1, ambos goles en la primera mitad.

